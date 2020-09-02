Тело пропавшего жителя Минска нашли возле места столкновения с силовиками

Тело пропавшего 11 августа жителя Минска Александра Будницкого обнаружили недалеко от торгового центра «Рига», где происходили столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на его знакомых и коллег.

По их словам, 52-летний Будницкий работал на Минском заводе шестерен и проживал в общежитии на Ботанической улице. Он вел скромный образ жизни по принципу «работа-дом-работа», поэтому после его исчезновения коллеги забили тревогу и обратились в милицию.

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