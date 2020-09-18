Белорусские пограничники начали использовать резервы для охраны границы

В Белоруссии для усиления охраны государственной границы привлечены «тактические резервы», пограничная служба сейчас осуществляется в усиленном варианте, заявили в Госпогранкомитете страны, сообщает «БелТА».

«Все меры принимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска оформляют на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», — цитирует агентство информацию Госпогранкомитета.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также усилении охраны границы с Украиной.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.

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