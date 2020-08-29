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Протесты в Белоруссии ,  
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Тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

В женском марше солидарности участвуют несколько тысяч человек. В центре города задержали двоих журналистов «Радио Свободы», которые освещали акцию
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На площади Победы в Минске женщины около 16:00 по местному времени (совпадает с московским) начали выстраиваться в цепь солидарности с участниками протестов, пострадавшими от действий силовиков, передает Telegram-канал «Выборы видишь?», принадлежащий изданию Tut.by.

Девушки с цветами и плакатами стояли по обе стороны от площади, сообщает издание Onliner. К месту проведения акции подъехали несколько автозаков, сотрудники ОМОНа просили участниц разойтись. Tut.by опубликовал видео, на котором милиционер переписывает личные данные собравшихся.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Примерно в 16:20 женская колонна двинулась вдоль проспекта Независимости. Как пишет Onliner, девушки, скандируя «Я гуляю!», направилась в сторону Октябрьской площади, но дорогу им преградили силовики. После этого протестующие развернулись в сторону площади Якуба Коласа.

По данным «Нашей Нивы», в акции участвует около 5 тыс. женщин. Среди участниц — член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Протестующие несут плакаты с надписями «Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом» и «Место женщины у плиты, могильной плиты диктатуры».

Тем временем в центре города задержали как минимум двух мужчин, передает «Радио свобода». Одного из них отвели в микроавтобус без номеров. Позже в числе задержанных оказались два журналиста издания Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик, которые освещали акцию.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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По данным Onliner, площадь Независимости перекрыта, в ее окрестностях много спецтехники. Проспект Независимости перекрыт в районе Октябрьской площади в сторону микрорайона Уручье на северо-востоке Минска. На фоне акции Минский метрополитен сообщил, что станции Октябрьская, Купаловаская и Якуба Коласа в центре города временно закрывали на вход и выход.

Протесты в столице и крупных городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с более 80% голосов. Первые дни акций сопровождались беспорядками и столкновениями с органами правопорядка, затем митинги стали носить мирный характер. Также к протестующим присоединились рабочие заводов, которые начали забастовки.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минск, акт протеста
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