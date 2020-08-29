Тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

В женском марше солидарности участвуют несколько тысяч человек. В центре города задержали двоих журналистов «Радио Свободы», которые освещали акцию

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На площади Победы в Минске женщины около 16:00 по местному времени (совпадает с московским) начали выстраиваться в цепь солидарности с участниками протестов, пострадавшими от действий силовиков, передает Telegram-канал «Выборы видишь?», принадлежащий изданию Tut.by.

Девушки с цветами и плакатами стояли по обе стороны от площади, сообщает издание Onliner. К месту проведения акции подъехали несколько автозаков, сотрудники ОМОНа просили участниц разойтись. Tut.by опубликовал видео, на котором милиционер переписывает личные данные собравшихся.

Примерно в 16:20 женская колонна двинулась вдоль проспекта Независимости. Как пишет Onliner, девушки, скандируя «Я гуляю!», направилась в сторону Октябрьской площади, но дорогу им преградили силовики. После этого протестующие развернулись в сторону площади Якуба Коласа.

По данным «Нашей Нивы», в акции участвует около 5 тыс. женщин. Среди участниц — член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Протестующие несут плакаты с надписями «Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом» и «Место женщины у плиты, могильной плиты диктатуры».