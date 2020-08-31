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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии назвало число пострадавших милиционеров в ходе митингов

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

В Белоруссии в ходе протестных акций против результатов президентских выборов пострадал 131 сотрудник МВД. Об этом заявил глава белорусского министерства Юрий Караев в интервью телеканалу RT.

«131 человек на данный момент пострадал, из них 28 в госпитале по-прежнему лечатся», — заявил он.

Среди травм, полученных сотрудниками белорусского МВД, глава ведомства в отдельно отметил многочисленные переломы ног после наездов автомобилей. Караев также рассказал, что когда в ночь на 11 августа он приехал на площадь у ТЦ «Рига» в Минске, начальник районного отдела встретил его со сломанной рукой.

Министр добавил, что помимо мирных митингующих в состав толпы входят агрессивные молодые люди, которые заранее самоорганизовались для противодействия силам правопорядка.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против результатов выборов президента страны, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Протестующие требуют его отставки и проведения новых выборов. В первые дни подавления протестов белорусские силовики активно применяли физическое насилие как против демонстрантов, так и против случайных людей. 

В первый же день протестов в МВД страны сообщили, что ранения получили 39 силовиков и около 50 гражданских лиц. К 17 августа СК Белоруссии передал, что 600 граждан пожаловались на получение телесных повреждений в ходе задержания, еще 100 человек заявили о получении травм в местах временного содержания, также поступили 124 сообщения о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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Теги: Белоруссия, МВД, пострадавшие, митинги
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