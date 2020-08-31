МВД Белоруссии назвало число пострадавших милиционеров в ходе митингов

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В Белоруссии в ходе протестных акций против результатов президентских выборов пострадал 131 сотрудник МВД. Об этом заявил глава белорусского министерства Юрий Караев в интервью телеканалу RT.

«131 человек на данный момент пострадал, из них 28 в госпитале по-прежнему лечатся», — заявил он.

Среди травм, полученных сотрудниками белорусского МВД, глава ведомства в отдельно отметил многочисленные переломы ног после наездов автомобилей. Караев также рассказал, что когда в ночь на 11 августа он приехал на площадь у ТЦ «Рига» в Минске, начальник районного отдела встретил его со сломанной рукой.

Министр добавил, что помимо мирных митингующих в состав толпы входят агрессивные молодые люди, которые заранее самоорганизовались для противодействия силам правопорядка.