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Лукашенко пообещал «в ближайшие дни» решить «проблему» в стране

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в «ближайшие дни» намерен разрешить кризисную ситуацию в стране, возникшую после выборов главы государства, передает «Белта».

Во время во время посещения агрокомбината «Дзержинский» к президенту подошла работница, пожелав «выстоять в этой ситуации». При этом Лукашенко отметил, что обстановка не настолько сложная, чтобы «выстаивать», передает издание.

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — заявил Лукашенко.

Материал дополняется.

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