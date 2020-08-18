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Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу»

В списке более 300 отличившихся сотрудников МВД Белоруссии. Награждение произошло на фоне многотысячных митингов в городах страны против произвола и насилия силовиков
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении большой группы силовиков «за безупречную службу». Документ от 13 августа опубликован на официальном правовом портале страны.

Медалями «За безупречную службу» I, II и III степени награждены более 300 сотрудников Министерства внутренних дел Белоруссии.

В воскресенье, 16 августа, Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске.

«Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так кто, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была! Надо было остановить их! Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы — перевернем страну! Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служащим — всем, кто стал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем! И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, наша интеллигенция, способны защитить себя и свои семьи!» — сказал тогда президент Белоруссии.

«И помните, я никогда вас не предавал, никогда! И я вас никогда не предам!» — сказал Лукашенко в конце своей речи.

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться в случаях милицейского насилия
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

Акции протеста начались в Минске и других городах Белоруссии после окончания голосования на президентских выборах 9 июля. По официальным данным, Лукашенко победил на них, набрав более 80% голосов. В штабе же его главного противника Светланы Тихановской заявили, что та победила с результатом 70–80%.

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В первые дни противостояния милиция, ОМОН и внутренние войска пытались жестко подавить акции протеста и разогнать участников. На многочисленных фото- и видеокадрах были зафиксированы случаи жестоких избиений, насилия со стороны силовиков, которые активно применяли светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и другие спецсредства. По данным МВД республики, за первые дни протеста были задержаны более 7 тыс. человек.

Позже стали поступать свидетельства об издевательствах над задержанными в центрах изоляции.

Медики рассказали о травмах протестующих в Минске
Политика
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Белорусское МВД сообщило, что в ходе протестных акций в стране с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции и что 10 августа погиб один протестующий в Минске.

Акции против произвола и насилия белорусских силовиков прокатились по городам страны и за ее пределами. С 13 августа столкновения с силовиками практически прекратились, власти перестали препятствовать проведению мирных демонстраций.

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов обратились более 600 граждан, в том числе 100 — в местах временного содержания. Заявления поступили и против протестующих: следователи зарегистрировали 124 обращения «о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожении и повреждении имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры)», сообщили в СК.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: МВД Белоруссии, Александр Лукашенко, награждение
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