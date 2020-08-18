Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу»

В списке более 300 отличившихся сотрудников МВД Белоруссии. Награждение произошло на фоне многотысячных митингов в городах страны против произвола и насилия силовиков

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении большой группы силовиков «за безупречную службу». Документ от 13 августа опубликован на официальном правовом портале страны.

Медалями «За безупречную службу» I, II и III степени награждены более 300 сотрудников Министерства внутренних дел Белоруссии.

В воскресенье, 16 августа, Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске.

«Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так кто, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была! Надо было остановить их! Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы — перевернем страну! Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служащим — всем, кто стал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем! И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, наша интеллигенция, способны защитить себя и свои семьи!» — сказал тогда президент Белоруссии.

«И помните, я никогда вас не предавал, никогда! И я вас никогда не предам!» — сказал Лукашенко в конце своей речи.