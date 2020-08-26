В дом Цепкало в Минске пришли с обыском

Обыск проводят сотрудники силовых структур, сообщил пресс-секретарь Валерия Цепкало Алексей Урбан. На каком основании начат обыск, пока неизвестно

Валерий Цепкало (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

В дом Валерия Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты на выборах в Белоруссии, и его супруги Вероники пришли с обыском, сообщил РБК пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан.

«Нет информации [кто и на каком основании проводит обыск], сотрудники силовых структур, а кто не знаем», — сказал он.

Валерий Цепкало — один из основателей Парка высоких технологий в Белоруссии, направленного на развитие ИТ-бизнеса. Цепкало стал одним из кандидатов, которому ЦИК отказала в регистрации в качестве кандидата на выборах президента Белоруссии 9 августа текущего года. По данным ЦИК, из 100 тыс. необходимых подписей у Цепкало были действительны только около 75 тыс. Также белорусская ЦИК отказала в регистрации на выборы блогеру Сергею Тихановскому и бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарику. В отношении Тихановского и Бабарико возбудили уголовные дела и арестовали их, сами они не признали вины.



В конце июля супруга Цепкало Вероника сообщила, что он вместе с детьми уехал в Москву. По ее словам, решение покинуть Белоруссию он принял после того, как узнал, что его планируют арестовать. «Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам», — рассказала она.

16 августа в штабе Цепкало сообщили, что политик и его семья находятся на Украине. В тот же день глава пресс-службы штаба политика Алексей Урбан говорил, что Цепкало планирует переезд в Польшу. По словам Урбана, в Варшаве политик собирался встретиться с «серьезными политиками» из США.