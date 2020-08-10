«Автократу трудно отказаться от привычек»: западные СМИ о Лукашенко

По данным ЦИК, выборы в Белоруссии в шестой раз выиграл Лукашенко. Его главная соперница Тихановская не признала результаты. В городах страны прошли протесты. Как происходящее оценивают иностранные СМИ — в обзоре РБК

Фото: Миша Фридман / Getty Images

«Несмотря на заранее известные результаты выборов, Лукашенко в этом году столкнулся с вызовом, на фоне всплеска общественного недовольства, крупнейшего, с тех пор как он впервые выиграл выборы в 1994 году — последние белорусские выборы, которые иностранные наблюдатели назвали достаточно свободными и честными.

<…> Бывший руководитель колхоза, Лукашенко наслаждался подлинной поддержкой в начале своего правления, привлекая избирателей тем, что сохранил многие аспекты советской экономики, включая крупный, но неэффективный государственный промышленный сектор. Это позволило Белоруссии, стране с населением около 9,5 млн человек, избежать хаоса, который пережили Россия и Украина в 1990-х, когда некоторые благодаря кумовству и коррупции сколотили огромные состояния, а миллионы других стали нищими.

Но его политика становилась все менее популярной, по мере того как белорусская экономика не смогла прийти к росту и модернизации (Валерий Цепкало, создатель единственного примечательного экономического успеха страны, парка высоких технологий в Минске, порвал с Лукашенко и решил выдвинуться против него на выборах. Но после предупреждения, что он вскоре будет арестован, в прошлом месяце уехал в Россию)».