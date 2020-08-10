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Выборы в Белоруссии ,  
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«Автократу трудно отказаться от привычек»: западные СМИ о Лукашенко

По данным ЦИК, выборы в Белоруссии в шестой раз выиграл Лукашенко. Его главная соперница Тихановская не признала результаты. В городах страны прошли протесты. Как происходящее оценивают иностранные СМИ — в обзоре РБК
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

The New York Times, США

«Несмотря на заранее известные результаты выборов, Лукашенко в этом году столкнулся с вызовом, на фоне всплеска общественного недовольства, крупнейшего, с тех пор как он впервые выиграл выборы в 1994 году — последние белорусские выборы, которые иностранные наблюдатели назвали достаточно свободными и честными.

<…> Бывший руководитель колхоза, Лукашенко наслаждался подлинной поддержкой в начале своего правления, привлекая избирателей тем, что сохранил многие аспекты советской экономики, включая крупный, но неэффективный государственный промышленный сектор. Это позволило Белоруссии, стране с населением около 9,5 млн человек, избежать хаоса, который пережили Россия и Украина в 1990-х, когда некоторые благодаря кумовству и коррупции сколотили огромные состояния, а миллионы других стали нищими.

Но его политика становилась все менее популярной, по мере того как белорусская экономика не смогла прийти к росту и модернизации (Валерий Цепкало, создатель единственного примечательного экономического успеха страны, парка высоких технологий в Минске, порвал с Лукашенко и решил выдвинуться против него на выборах. Но после предупреждения, что он вскоре будет арестован, в прошлом месяце уехал в Россию)».

Президентские выборы в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Le Monde, Франция

«Вероятно, воскресенье, 9 августа, войдет в учебники истории Белоруссии. Если не как дата, которая положила конец 26 годам правления автократа Александра Лукашенко, но как день, когда власть пошатнулась, столкнувшись с народом, полным решимости защищать право на голос, которое нарушалось слишком долго.

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Спустя всего несколько часов после закрытия избирательных участков, которые, как ожидалось, в шестой раз подряд объявят бывшего управляющего колхозом победителем, десятки тысяч граждан собрались в Минске, а также примерно в 20 других городах. Столкнувшись с давлением полиции, применяющей слезоточивый газ, шумовые гранаты и водяные пушки, протестующие с белыми браслетами в поддержку оппозиционерки Светланы Тихановской вскидывали руки к небу с телефонами со включенной подсветкой. Протестующие также пытались установить баррикады из металлических урн, таким образом заявив власти, которую они больше не боятся, что готовы бороться до последнего. Ранним утром в социальных сетях начала появляться информация о раненых…

Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Александр Лукашенко, который в течение долгого времени скептично относился к экспансионистским наклонностям своего соседа, отказываясь выступать в роли «вассала» Москвы, вероятно, не будет иметь других опций в попытках остаться у власти, кроме как полагаться на щедрость Кремля. Проблемы с верховенством закона делают из него [Лукашенко] персону нон-грата в Европейском союзе в момент серьезной рецессии, вызванной прежде всего [пандемией] COVID-19. Александр Лукашенко дал понять, что не готов принимать реформы, которые усилили бы роль рыночной экономики. Его пугает возможность возникновения независимой буржуазии, у которой будут средства для победы над ним».

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

The Financial Times, Великобритания

«Лукашенко, бывший руководитель колхоза, управляет бывшей советской республикой 26 лет, заслужив прозвище «последнего диктатора Европы» за безжалостное подавление инакомыслия.

Но, несмотря на то что двое из его главных соперников были арестованы перед выборами, а третий находится в отъезде (имеются в виду арестованные Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, а также покинувший страну Валерий Цепкало. — РБК), 65-летний [президент] столкнулся с неожиданно сильным вызовом со стороны [Светланы] Тихановской, 37-летней бывшей учительницы и жены одного из заключенных.

Новичок в политике, которой позволили выдвинуться вместо мужа, объехала страну, собирая толпы в больших и малых городах, — в Минске на митинг собрались 63 тыс. человек — наибольшее число с развала Советского Союза в 1991 году, по словам местных активистов.

Тихановская воспользовалась широко распространенным недовольством стагнирующей экономикой и гневом из-за отказа Лукашенко от введения любых форм социального дистанцирования для борьбы с коронавирусом, который он назвал «психозом», поддающимся лечению водкой и трактором».

Deutsche Welle, Германия

«Лукашенко занимает пост с того момента, как должность появилась в Белоруссии в 1994 году, — через три года после провозглашения независимости от Советского Союза. Он самый долго правящий президент в Европе, и европейские СМИ называют его «последним диктатором Европы».

Многолетний президент часто выступал за более тесные связи с Россией, что нашло отражение в его по большей части успешной экономической политике. Но в последние годы было несколько споров с Россией по поводу энергоресурсов, и Лукашенко обвинил Москву во вмешательстве в выборы, включая те, что прошли в воскресенье.

Оппозиционные партии годами боролись за свержение Лукашенко и не могли согласовать кандидата, которого поддержат в этом году. Но недавний подъем антиправительственных протестов открыл возможности для окончания правления белорусского диктатора».

Лукашенко заявил о желании оппозиции штурмовать его резиденцию
Политика
Александр Лукашенко

Sky News, Великобритания

«Победа на выборах с 80% голосов за президента Александра Лукашенко такая же наглая, как выглядит со стороны.

Она демонстрирует, что автократу, не привыкшему признавать медленный спад могущества, трудно отказаться от привычек.

В этом результате ни намека на явную популярность его противников. Ни одной попытки умиротворить десятки тысяч человек по всей стране, которые вышли поддержать Светлану Тихановскую или трио женщин, обещающих перемены.

<…>

Лукашенко все еще окружен крепким силовым блоком из людей, которые знают, что их хлеб гуще намазан маслом, если президент рядом. 

<…> 

Не ждите революции. Но недовольство будет все больше усложнять ситуацию для лидера, вызывающе оторванного от желаний его народа».

Авторы: Анастасия Антипова, Евгений Пудовкин
Теги: Александр Лукашенко, выборы, Минск, Белоруссия, протесты, Светлана Тихановская
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