Минобороны Белоруссии заявило о тайниках протестующих с кольями и прутами

В Белоруссии военные находили тайники протестующих с подручными средствами, которые не подходят для мирных демонстраций. Об этом заявил начальник главуправления идеологической работы Министерства обороны республики Леонид Касинский, передает телеканал «Белновости».

По его словам, за последние недели во время выполнения задач по обеспечению безопасности военные нашли множество подобных тайников. В них хранились пруты, заостренные колья, на крышах жилых домов — покрышки, мешки с камнями и горючие жидкости. «Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов», — указал Касинский.

Беспорядки в Белоруссии начались после завершения президентских выборов 9 августа. Несанкционированные протесты, которые продолжаются до сих пор, переросли в столкновения с правоохранителями. ОМОН применил слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. 11 августа белорусские СМИ сообщили, что протестующие использовали коктейли Молотова. Помощник президента Александра Лукашенко Николай Латышенок пояснил, что с 9 по 12 августа митинги в Белоруссии жестко разгоняли, так как протестующие строили баррикады и мешали уличному движению.

И.о. министра здравоохранения страны Владимир Караник 17 августа назвал число пострадавших во время протестов — 158 человек. Позже в ООН уточнили, что во время волнений четыре человека погибли. В СК Белоруссии указывали, что получили 124 сообщения о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и уничтожении или повреждении имущества.