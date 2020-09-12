Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку

После того как суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии», стачком предприятия объявил ее бессрочной. Рабочие протестуют с 17 августа, требуя признать недействительными выборы президента

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Стачечный комитет «Беларуськалия» — одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений — объявил бессрочную забастовку, сообщается в его Telegram-канале.

Такое решение в стачкоме приняли, после того как Минский областной суд назвал незаконной забастовку на предприятии. Работники требовали признать недействительными прошедшие выборы президента, освободить задержанных на акциях протеста и остановить насилие в отношении граждан.

«Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» <...>, ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)», — говорится в сообщении.

При объявлении бессрочной забастовки стачком ссылается на статью 8 Трудового кодекса Белоруссии — «Соотношение законодательства о труде и норм международного права».