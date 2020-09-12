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Протесты в Белоруссии ,  
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Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку

После того как суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии», стачком предприятия объявил ее бессрочной. Рабочие протестуют с 17 августа, требуя признать недействительными выборы президента
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Стачечный комитет «Беларуськалия» — одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений — объявил бессрочную забастовку, сообщается в его Telegram-канале.

Такое решение в стачкоме приняли, после того как Минский областной суд назвал незаконной забастовку на предприятии. Работники требовали признать недействительными прошедшие выборы президента, освободить задержанных на акциях протеста и остановить насилие в отношении граждан.

«Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» <...>, ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)», — говорится в сообщении.

При объявлении бессрочной забастовки стачком ссылается на статью 8 Трудового кодекса Белоруссии — «Соотношение законодательства о труде и норм международного права».

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Забастовка на «Беларуськалии» началась 17 августа. Несмотря на это, руководство предприятия заявило, что «Беларуськалий» работает в обычном режиме и продолжает получать продукцию со всех рудников.

Помимо «Беларуськалия» забастовки объявили и другие крупные белорусские предприятия, среди которых «Нафтан», Минский тракторный завод, Минский завод колесных изделий и БелАЗ. Комментируя это, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что людям «задурили мозги». «Не было такого, что забастовали заводы. Но заранее так называемая оппозиция, организаторы, руководители на районах, на предприятиях создали ячейки. Говорили людям, что можно не работать и получать деньги, ну кто-то, может, и поверил», — сказал он.

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В конце августа РБК подсчитал, что акции протеста в Белоруссии затронули не менее 30 предприятий, общая выручка которых равняется 27% ВВП страны. По оценке помощника Лукашенко Валерия Бельского, ущерб от протестов уже составил не менее $500 млн, а «отсроченный исчисляется миллиардами».

Массовые протесты в Белоруссии проходят с 9 августа. Участники требуют признать недействительными выборы президента и обвиняют власти республики в фальсификации результатов голосования. Как объявил Центризбирком, Лукашенко, который выдвигался на шестой срок, поддержали 80,1% пришедших на выборы избирателей, его противницу Светлану Тихановскую — 10,1%. В штабе последней приводят другие данные: по его подсчетам, Тихановская набрала 70–80% голосов.

Автор: Виктория Полякова
Теги: «Беларуськалий», забастовка
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