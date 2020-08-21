Белорусский активист сбежал из отдела КГБ через форточку на Украину

Член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич рассказал, что был задержан сотрудниками КГБ, но в отделе вышел в уборную и сбежал там через открытую форточку. По словам мужчины, сейчас он находится на Украине

Дмитрий Куделевич (в центре) на забастовке рабочих предприятия «Беларуськалий» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич заявил, что смог сбежать из отдела КГБ через форточку. Его слова приводит Telegram-канал стачкома предприятия.

«Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать», — сообщили в стачкоме.

«Утром он со мной связался, сообщил, что находится на Украине. Я поинтересовался, нужна ли какая-то помощь, он сказал — нет, все хорошо», — сообщил РБК сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. «Надеюсь, что он скоро вернется и присоединится к нашей работе», — отметил Бокун.

Накануне в «Беларуськалии» заявили о пропаже Куделевича. Сопредседатель стачечного комитета Сергей Шиц говорил, что перед тем, как с Куделевичем потеряли связь, он позвонил и стало ясно, что ему «перегородили дорогу и погрузили в какой-то автомобиль, увезли». Позднее связи с ним не было.

Шахтеры «Беларуськалия» объявили на забастовку 17 августа, сотрудники предприятия создали статечный комитет. Его главное требование — немедленный уход действующего президента Александра Лукашенко и признание президентом кандидата от позиции Светланы Тихановской. До этого члены комитета заявили о бессрочной забастовке. Ранее к забастовкам в стране присоединились и другие крупные предприятия, в том числе Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова и автопредприятия БелАЗ и МАЗ.