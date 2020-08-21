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Протесты в Белоруссии ,  
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Белорусский активист сбежал из отдела КГБ через форточку на Украину

Член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич рассказал, что был задержан сотрудниками КГБ, но в отделе вышел в уборную и сбежал там через открытую форточку. По словам мужчины, сейчас он находится на Украине
Дмитрий Куделевич (в центре) на забастовке рабочих предприятия «Беларуськалий»
Дмитрий Куделевич (в центре) на забастовке рабочих предприятия «Беларуськалий» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич заявил, что смог сбежать из отдела КГБ через форточку. Его слова приводит Telegram-канал стачкома предприятия.

«Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать», — сообщили в стачкоме.

«Утром он со мной связался, сообщил, что находится на Украине. Я поинтересовался, нужна ли какая-то помощь, он сказал — нет, все хорошо», — сообщил РБК сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. «Надеюсь, что он скоро вернется и присоединится к нашей работе», — отметил Бокун.

Накануне в «Беларуськалии» заявили о пропаже Куделевича. Сопредседатель стачечного комитета Сергей Шиц говорил, что перед тем, как с Куделевичем потеряли связь, он позвонил и стало ясно, что ему «перегородили дорогу и погрузили в какой-то автомобиль, увезли». Позднее связи с ним не было.

Шахтеры «Беларуськалия» объявили на забастовку 17 августа, сотрудники предприятия создали статечный комитет. Его главное требование — немедленный уход действующего президента Александра Лукашенко и признание президентом кандидата от позиции Светланы Тихановской. До этого члены комитета заявили о бессрочной забастовке. Ранее к забастовкам в стране присоединились и другие крупные предприятия, в том числе Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова и автопредприятия БелАЗ и МАЗ.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. На выборах, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал более 80% голосов, а его главная соперница Тихановская — чуть более 10%.

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Штаб Тихановской не признал результатов выборов и 14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета оппозиции, который должен обеспечить мирный процесс передачи власти. Члены совета требуют признания выборов недействительными, освобождения политических заключенных и прекращения политических преследований. В совете считают, что с такими требованиями согласны большинство граждан республики.

Лукашенко счел создание совета оппозиции попыткой захвата власти и пообещал принять в отношении его членов «адекватные меры». В связи созданием совета возбудили уголовное дело по ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Авторы: Любовь Порываева, Анастасия Батманова
Теги: «Беларуськалий», Белоруссия
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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Стачечный комитет «Беларуськалия» заявил о пропаже сотрудника
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