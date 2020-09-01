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Лукашенко заявил о едином отечестве от Бреста до Владивостока

Белорусский президент подчеркнул, что они с президентом Путиным сохранят «общее отечество», которое простирается от белорусского Бреста до российского Владивостока. Он также отметил, что два народа сегодня являются братьями
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / БелТа / ТАСС)

Белоруссия и Россия сохранят «общее отечество», чтобы ни случилось, заявил президент Александр Лукашенко, его цитирует «БелТА».

Во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания он процитировал свое же послание белорусскому народу и Национальному собранию 4 августа. Тогда он заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, даже «несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на «партнерские», напрасно».

«В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде, — отметил Лукашенко во время посещения колледжа. — Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы».

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<p>Александр Лукашенко и&nbsp;Владимир Путин</p>

По его словам, и он и российский президент Владимир Путин уже сделали эти выводы. Лукашенко подчеркнул, что они сохранят «наше общее отечество», независимо от выступлений граждан в Белоруссии или России.

«Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока», — подчеркнул Лукашенко.

После окончания президентских выборов Лукашенко и Путин не менее пяти раз разговаривали по телефону. Последний звонок состоялся 30 августа, президенты подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество.

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31 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время в Москве состоится встреча Путина и Лукашенко.

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<p>Александр Лукашенко и&nbsp;Владимир Путин</p>

Путин сообщал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые при необходимости могут оказать помощь для стабилизации обстановки в Белоруссии. При этом глава государства подчеркивал, что это произойдет только если ситуация выйдет из-под контроля. Оба президента отмечали, что пока необходимости в задействовании резерва нет. Лукашенко также сообщал, что договорился с российским президентом о том, чтобы совместно использовать войска при угрозе для Белоруссии с Запада.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин
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