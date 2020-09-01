Лукашенко заявил о едином отечестве от Бреста до Владивостока

Белорусский президент подчеркнул, что они с президентом Путиным сохранят «общее отечество», которое простирается от белорусского Бреста до российского Владивостока. Он также отметил, что два народа сегодня являются братьями

Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / БелТа / ТАСС)

Белоруссия и Россия сохранят «общее отечество», чтобы ни случилось, заявил президент Александр Лукашенко, его цитирует «БелТА».

Во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания он процитировал свое же послание белорусскому народу и Национальному собранию 4 августа. Тогда он заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, даже «несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на «партнерские», напрасно».

«В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде, — отметил Лукашенко во время посещения колледжа. — Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы».

По его словам, и он и российский президент Владимир Путин уже сделали эти выводы. Лукашенко подчеркнул, что они сохранят «наше общее отечество», независимо от выступлений граждан в Белоруссии или России.