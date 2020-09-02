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В Белоруссии сочли нереализовавшимся сценарий цветной революции в стране

Глава МИДа заявил, что в Белоруссии не позволили реализовать украинский «сценарий «цветной революции», который был организован внешними силами. Владимир Макей также отметил, что «уровень накала» в стране уже значительно ниже
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Белоруссия смогла выдержать «натиск извне» и не позволила реализовать в стране украинский сценарий «цветной революции», заявил глава МИД страны Владимир Макей во время встречи в Москве, на которой присутствовал в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние в первую очередь вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий, сценарий «цветной революции», организованной извне», — сказал Макей.

При этом он отметил, что «определенное политическое противостояние» в стране все еще продолжается, но подчеркнул, что «уровень накала уже значительно ниже». По словам министра, страна после выборов президента оказалась в зоне «высокой политической турбулентности».

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Макей выразил признательность России за «выдержанную, грамотную и четкую реакцию» на события в стране и заявил, что Москва является тем противовесом, который сдерживает внешние силы от вмешательства в дела республики.

«Это, в свою очередь, дает нам возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом и определить пути выхода из сложившейся ситуации», — сказал глава МИД Белоруссии.

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В Минске неоднократно обвиняли внешние силы в координации протестов. 22 августа президент Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране развивается по сценарию «цветных революций». «Как мы и предполагали, все идет по плану «цветных революций» с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — сказал президент. Он пояснил, что, по его мнению, протесты в Белоруссии финансируются из-за рубежа.

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Лукашенко также сообщал, что во время первого дня протестов, 9 августа, в Белоруссии отследили звонки из Польши, Чехии и Великобритании. По словам президента, во время этих звонков из-за границы направляли действия протестующих. Позже он также отмечал, что во время протестов были замечены элементы внешнего вмешательства.

Протесты в Белоруссии начались после закрытия избирательных участков и объявления предварительных официальных итогов голосования. По ним, набрав более 80% голосов, победил Лукашенко, его основная соперница и кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала, по данным ЦИК, более 10%. Финальные итоги выборов, представленные Центризбиркомом, ненамного отличались от предварительных.

В оппозиционном штабе оспорили результаты и представили свои данные, по которым победила Тихановская.

Первые дни протестов сопровождались многочисленными столкновениями их участников с правоохранителями. ОМОН использовал в Минске слезоточивый газ, резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Появлялись видео жестких задержаний, многие сообщали об избиениях сотрудниками милиции, в том числе в изоляторах. Позже протестная активность перешла в более мирное русло.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Владимир Макей, Сергей Лавров, Белоруссия, цветные революции
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