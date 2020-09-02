В Белоруссии сочли нереализовавшимся сценарий цветной революции в стране

Глава МИДа заявил, что в Белоруссии не позволили реализовать украинский «сценарий «цветной революции», который был организован внешними силами. Владимир Макей также отметил, что «уровень накала» в стране уже значительно ниже

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Белоруссия смогла выдержать «натиск извне» и не позволила реализовать в стране украинский сценарий «цветной революции», заявил глава МИД страны Владимир Макей во время встречи в Москве, на которой присутствовал в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние в первую очередь вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий, сценарий «цветной революции», организованной извне», — сказал Макей.

При этом он отметил, что «определенное политическое противостояние» в стране все еще продолжается, но подчеркнул, что «уровень накала уже значительно ниже». По словам министра, страна после выборов президента оказалась в зоне «высокой политической турбулентности».

Макей выразил признательность России за «выдержанную, грамотную и четкую реакцию» на события в стране и заявил, что Москва является тем противовесом, который сдерживает внешние силы от вмешательства в дела республики.