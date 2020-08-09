Супруга Цепкало проголосовала в посольстве Белоруссии в Москве

Вид на здание посольства Белоруссии в Москве (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало — Вероника Цепкало, — также являющаяся одной из участников оппозиционной кампании Светланы Тихановской, покинула страну и проголосовала на выборах главы республики в Москве. Об этом РБК сообщили в посольстве Белоруссии в Москве.

Ранее стало известно, что она покинула Белоруссию. Валерий Цепкало покинул страну 24 июля вместе с детьми и приехал в Москву, опасаясь ареста. Светлана Тихановская во время президентской кампании отправила за границу двоих детей, ее супруг, блогер Сергей Тихановский, в конце мая был задержан.

Основной день голосования проходит 9 августа. По данным ЦИК, почти половина избирателей проголосовали досрочно, с 4 по 8 августа, — 41,7%.

ЦИК допустил к выборам главы государства пять кандидатов. Кроме нынешнего лидера страны Александра Лукашенко, который идет на выборы на шестой срок, зарегистрированы депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень, а также супруга задержанного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.