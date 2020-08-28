Минск возложил на Киев ответственность за последствия паузы в отношениях

В МИД Белоруссии также сказали, что заявления Украины о синхронизации своей позиции с ЕС и США говорят об ограниченной самостоятельности страны в принятии решений, несмотря на «глубокие отношения» Украины и Белоруссии

Анатолий Глаз (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Ответственность за возможные последствия приостановки контактов Белоруссии и Украины полностью лежит на украинской стороне как инициаторе этой паузы, заявили в МИД Белоруссии. На сайте ведомства опубликовано сообщение его пресс-службы.

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. <...> Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах. Со своей стороны готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский нам народ», — говорится в сообщении пресс-секретаря МИДа Анатолия Глаза.

В ведомстве подчеркнули, что разделяют призыв руководства Украины не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, но вместе с тем расценивают оценки взаимодействия страны с ее союзниками и призывы к проведению новых выборов президента как попытку вмешательства. «Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе», — сделали вывод в ведомстве.

Глаз также прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что позиция Украины по Белоруссии синхронизируется с партнерами из ЕС и США. «На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства», — заявил представитель МИД Белоруссии.