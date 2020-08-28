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Протесты в Белоруссии ,  
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Минск возложил на Киев ответственность за последствия паузы в отношениях

В МИД Белоруссии также сказали, что заявления Украины о синхронизации своей позиции с ЕС и США говорят об ограниченной самостоятельности страны в принятии решений, несмотря на «глубокие отношения» Украины и Белоруссии
Анатолий Глаз
Анатолий Глаз (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Ответственность за возможные последствия приостановки контактов Белоруссии и Украины полностью лежит на украинской стороне как инициаторе этой паузы, заявили в МИД Белоруссии. На сайте ведомства опубликовано сообщение его пресс-службы.

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. <...> Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах. Со своей стороны готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский нам народ», — говорится в сообщении пресс-секретаря МИДа Анатолия Глаза.

В ведомстве подчеркнули, что разделяют призыв руководства Украины не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, но вместе с тем расценивают оценки взаимодействия страны с ее союзниками и призывы к проведению новых выборов президента как попытку вмешательства. «Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе», — сделали вывод в ведомстве.

МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией
Политика
Дмитрий Кулеба

Глаз также прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что позиция Украины по Белоруссии синхронизируется с партнерами из ЕС и США. «На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства», — заявил представитель МИД Белоруссии.

О том, что Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенной срок, накануне сообщил Кулеба. «У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Следим за развитием ситуации», — сказал дипломат.

Он добавил, что контакты будут восстановлены после того, как Киев убедится, что они не нанесут репутационный, политический или моральный ущерб государству.

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

10 августа, на следующий день после начала протестов в Белоруссии, президент Украины Владимир Зеленский призвал власти и протестующих к открытому диалогу. По его мнению, народ Белоруссии пытается определить направление дальнейшего развития. «Как известно, любая легитимность происходит исключительно от социального доверия. Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту», — отметил тогда Зеленский.

Через две недели он посоветовал Лукашенко провести новые выборы, это бы стало показателем его уверенности, считает президент. «И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит, кто-то другой. Но все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — пояснил украинский лидер.

Александр Лукашенко обвинял неких «понаехавших» с Украины людей в том, что они используют белорусов в протестах «как пушечное мясо». МИД Украины в ответ на это заявил, что украинцы непричастны к выступлениям в соседней стране. «Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», — подчеркивали в МИДе.

Автор: Мария Лисицына
Теги: МИД Белоруссии, Украина, протесты
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