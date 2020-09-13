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Протесты в Белоруссии ,  
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К резиденции Лукашенко стянули БТРы и водометы

Фото: Tut.By / AP
Фото: Tut.By / AP

К резиденции белорусского президента Александра Лукашенко стянута специальная и бронетехника, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Около Дворца Независимости со стороны здания «Экспо» в Минске стоят около десяти БТР с экипажами, пишет агентство. С другой стороны здания находятся автомобили с водометами. Кроме того, неподалеку от резиденции главы государства разместились автозаки, автобусы и усиленные металлическими рамами внедорожники.

Расположенную рядом с Дворцом Независимости площадь Государственного флага оцепили солдаты внутренних войск.

В Минске начались задержания перед акцией протеста
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В центре Минска 13 сентября должна пройти очередная протестная акция. Белорусские СМИ сообщали, что силовики еще до ее начала стали задерживать людей с бело-красно-белыми флагами, которые шли по улице.

МВД республики заявляло, что в центре белорусской столицы решили увеличить количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы не допустить нарушения правопорядка со стороны протестующих. Также в ведомстве заявляли, что была задействована спецтехника милиции и внутренних войск.

В милиции также сообщали, что за минувшие сутки были задержаны 114 протестующих по всей стране. Большинство из них — 99 человек — в Минске.

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Теги: Белоруссия, Минск, протесты, бронетехника
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