К резиденции Лукашенко стянули БТРы и водометы
К резиденции белорусского президента Александра Лукашенко стянута специальная и бронетехника, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
Около Дворца Независимости со стороны здания «Экспо» в Минске стоят около десяти БТР с экипажами, пишет агентство. С другой стороны здания находятся автомобили с водометами. Кроме того, неподалеку от резиденции главы государства разместились автозаки, автобусы и усиленные металлическими рамами внедорожники.
Расположенную рядом с Дворцом Независимости площадь Государственного флага оцепили солдаты внутренних войск.
В центре Минска 13 сентября должна пройти очередная протестная акция. Белорусские СМИ сообщали, что силовики еще до ее начала стали задерживать людей с бело-красно-белыми флагами, которые шли по улице.