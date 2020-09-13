К резиденции Лукашенко стянули БТРы и водометы

МВД республики заявляло, что в центре белорусской столицы решили увеличить количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы не допустить нарушения правопорядка со стороны протестующих. Также в ведомстве заявляли, что была задействована спецтехника милиции и внутренних войск.

В милиции также сообщали, что за минувшие сутки были задержаны 114 протестующих по всей стране. Большинство из них — 99 человек — в Минске.