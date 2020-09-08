В Минске начались задержания на акции в поддержку Колесниковой

Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

В Минске на акции протеста у Комаровского рынка прошли задержания. Видео с места событий опубликовал в Telegram-канале портал Tut.by. О задержаниях также сообщило местное «Радио Свобода».

На опубликованных ими кадрах видно, как участников акции задерживают мужчины в черных масках и в камуфляжной форме без опознавательных знаков. Они уводят в том числе пожилых женщин, передает Tut.by.

От Комаровского рынка должен был начаться марш в поддержку члена президиума координационного совета Марии Колесниковой и других задержанных.

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