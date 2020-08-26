В Минске провайдер ограничил мобильный интернет по требованию властей

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Белорусский провайдер «А1 Беларусь» на фоне продолжающихся протестов по требованию властей 26 августа решил снизить скорость мобильного интернета в Минске. Об этом сообщается в Twitter провайдера.

«По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета», — уточнила компания.

Провайдер предупредил, что в результате интернет может быть временно недоступен.

В центре Минска вечером 26 августа вновь начались протесты, участников акции разогнал ОМОН.