Протесты в Белоруссии , 26 авг, 21:59
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В Минске провайдер ограничил мобильный интернет по требованию властей
Белорусский провайдер «А1 Беларусь» на фоне продолжающихся протестов по требованию властей 26 августа решил снизить скорость мобильного интернета в Минске. Об этом сообщается в Twitter провайдера.
«По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета», — уточнила компания.
Провайдер предупредил, что в результате интернет может быть временно недоступен.
В центре Минска вечером 26 августа вновь начались протесты, участников акции разогнал ОМОН.