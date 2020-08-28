Работавшие в Белоруссии без аккредитации журналисты вернутся в Россию

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Задержанные в Белоруссии российские журналисты, у которых не было аккредитации, возвращаются в Россию, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Белоруссии.

27 августа журналистов доставили в РУВД для проверки документов.

«Достаточно быстро, при участии сотрудников посольства, они покинули РУВД. Те, у кого была аккредитация, продолжают работать. Те, у кого ее не было, возвращаются в Россию», — сказал представитель дипмиссии.

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