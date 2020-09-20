В Кремле гарантировали «абсолютное невмешательство» в дела Белоруссии

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Уровень доверия и уважения между Россией и Белоруссией гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был показан в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники, и уровень взаимного доверия, взаимного уважения с одной стороны гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга», — сказал Песков, добавив, что президент России Владимир Путин не раз это демонстрировал.

В то же время, подчеркнул Песков, Москва и Минск могут откровенно обмениваться мнениями по актуальным вопросам, в том числе о событиях последних недель в Белоруссии. Он напомнил, что Путин поддержал инициативу белорусского лидера Александра Лукашенко провести конституционную реформу.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Участники отказываются признать победы Лукашенко на выборах президента и обвиняют власти в фальсификациях.