Тихановская обжаловала итоги выборов в Верховном суде Белоруссии

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

По поручению Светланы Тихановской ее доверенное лицо Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак подали от ее имени жалобу о непризнании результатов выборов в Верховный суд Белоруссии. Об этом сообщила «Наша нива».

Суть требования — отменить решение ЦИК республики от 14 августа 2020 года об итогах выборов президента, состоявшихся 9 августа этого года, а сами выборы признать недействительными.

По данным издания, в Верховный суд представлены документы, которые подтверждают систематические нарушения, допущенные в ходе предвыборной кампании и до дня голосования. В жалобе отмечается, что основное нарушение — это фальсификация итоговых протоколов голосования.

По словам адвоката объединенного штаба оппозиции Максима Знака, которые приводит АФН, решение о начале производства по жалобе Тихановской должно быть принято в течение трех дней.