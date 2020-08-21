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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская обжаловала итоги выборов в Верховном суде Белоруссии

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

По поручению Светланы Тихановской ее доверенное лицо Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак подали от ее имени жалобу о непризнании результатов выборов в Верховный суд Белоруссии. Об этом сообщила «Наша нива».

Суть требования — отменить решение ЦИК республики от 14 августа 2020 года об итогах выборов президента, состоявшихся 9 августа этого года, а сами выборы признать недействительными.

По данным издания, в Верховный суд представлены документы, которые подтверждают систематические нарушения, допущенные в ходе предвыборной кампании и до дня голосования. В жалобе отмечается, что основное нарушение — это фальсификация итоговых протоколов голосования.

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Светлана Тихановская

По словам адвоката объединенного штаба оппозиции Максима Знака, которые приводит АФН, решение о начале производства по жалобе Тихановской должно быть принято в течение трех дней.

Ранее жалобу о признании недействительными итогов прошедших  президентских выборов подала бывшая кандидат Анна Канопацкая, передавал Telegraf.by.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

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По официальным данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционер Светлана Тихановская — 10,1%. Результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%.

Штаб Тихановской не признал итоги выборов и потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК, но комиссия ее отклонила, так же как и все другие жалобы, поданные альтернативными кандидатами.

После выборов в стране начались массовые акции протеста. С 9 по 13 августа были задержаны около 7 тыс. человек. По информации Следственного комитета, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений от сотрудников правоохранительных органов. Также получены 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Теги: Белоруссия, выборы, Светлана Тихановская, протесты
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