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МВД допустило гибель активиста в Минске от выстрела

Есть вероятность, что в погибшего участника акции протеста в Минске Александра Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия. Об этом сообщил министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, видео опубликовано на YouTube-канале издания Tut.by.

«Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке?» — сказал Караев.

Он добавил, что если пуля, убившая Тарайковского, и была резиновой, то это не считается за огнестрельное оружие, потому что она не со стальным сердечником. «Мы не применяли огнестрельного оружия», — подчеркнул он.

AP показало видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Общество

Материал дополняется.

Теги: Александр Лукашенко, протесты, Минск
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