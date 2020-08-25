Совбез Белоруссии принял постановление «О мерах по стабилизации»

Ранее Лукашенко провел совещание с руководством силового блока. Там он сообщил, что принял решение привести основные части вооруженных сил в полную боевую готовность, назвав это «самым серьезным решением за четверть века». По словам президента, против Белоруссии применяют сценарий «цветных революций», а особенностью ситуации является использование «внешнего фактора».

В августе Минобороны республики провело несколько военных учений, последние состоялись на западной границе страны с 17 по 20 августа.

Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда закрылись участки для голосования на выборах президента. Лукашенко одержал победу, набрав 80% голосов избирателей, его основной конкурент оппозиционер Светлана Тихановская набрала 10%. Тихановская не признала итоги ЦИК и потребовала от Лукашенко мирной передачи власти.

Во время протестов силовики использовали против протестующих спецсредства. Около 7 тыс. человек были задержаны, многие, в том числе сотрудники органов правопорядка, получили травмы. По данным ООН, четыре человека погибли. Протесты поддержали сотрудники ряда предприятий и устроили забастовки.