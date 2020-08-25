Совбез Белоруссии принял постановление «О мерах по стабилизации»
Совет безопасности Белоруссии принял постановление «О мерах по стабилизации обстановки в республике». Документ зарегистрирован 25 августа на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
Текст самого постановления пока не опубликован.
Днем ранее Минобороны Белоруссии на фоне протестов решило призвать военных из запаса в рамках комплексной проверки боеготовности армии.
После начала массовых протестов в стране президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о внешней военной угрозе. Он считает, что страны Запада намереваются захватить Гродненскую область.