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Протесты в Белоруссии ,  
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Совбез Белоруссии принял постановление «О мерах по стабилизации»

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Совет безопасности Белоруссии принял постановление «О мерах по стабилизации обстановки в республике». Документ зарегистрирован 25 августа на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Текст самого постановления пока не опубликован.

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Днем ранее Минобороны Белоруссии на фоне протестов решило призвать военных из запаса в рамках комплексной проверки боеготовности армии.

После начала массовых протестов в стране президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о внешней военной угрозе. Он считает, что страны Запада намереваются захватить Гродненскую область.

Ранее Лукашенко провел совещание с руководством силового блока. Там он сообщил, что принял решение привести основные части вооруженных сил в полную боевую готовность, назвав это «самым серьезным решением за четверть века». По словам президента, против Белоруссии применяют сценарий «цветных революций», а особенностью ситуации является использование «внешнего фактора».

В августе Минобороны республики провело несколько военных учений, последние состоялись на западной границе страны с 17 по 20 августа.

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Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда закрылись участки для голосования на выборах президента. Лукашенко одержал победу, набрав 80% голосов избирателей, его основной конкурент оппозиционер Светлана Тихановская набрала 10%. Тихановская не признала итоги ЦИК и потребовала от Лукашенко мирной передачи власти.

Во время протестов силовики использовали против протестующих спецсредства. Около 7 тыс. человек были задержаны, многие, в том числе сотрудники органов правопорядка, получили травмы. По данным ООН, четыре человека погибли. Протесты поддержали сотрудники ряда предприятий и устроили забастовки.

Теги: Белоруссия, Совет Безопасности, протесты
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