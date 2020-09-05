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ИТ-стартап пригрозил закрыть бизнес в Белоруссии после ареста сотрудников

Четырех топ-менеджеров PandaDoc арестовали на два месяца, против них завели дело о хищении. Стартап связывает преследование с желанием оказать давление на основателей компании, которые оказывали помощь уволившимся силовика
Участницы марша солидарности IT-индустрии на площади Победителей, Минск
Участницы марша солидарности IT-индустрии на площади Победителей, Минск (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

ИТ-стартап PandaDoc, основатель которого Микита Микадо поддержал протесты в Белоруссии, сообщил, что будет вынужден закрыть бизнес в республике, если задержанных топ-менеджеров минского офиса компании не освободят.

Под стражей находятся четыре сотрудника компании: главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап. Как сообщили в PandaDoc, в их отношении «задним числом» завели дело по ч 4. ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) и арестовали на два месяца. По версии следствия, они похитили бюджетные средства на сумму 107 тыс. белорусских рублей (около 3 млн российских рублей).

Как сообщил РБК адвокат компании Антон Гашинский, на следующей неделе дело должны передать в Генпрокуратуру для определения подследственности, а затем оно поступит в Следственный комитет, который примет решение, предъявлять обвинение или нет.

«Если в течение десяти суток с момента задержания обвинение не будет предъявлено, то их должны отпустить. К сожалению, практика последних дней показывает что предъявляется «дежурное» обвинение — без мотивации, без указания о совершении конкретных действий, для проформы, чтобы оставить под стражей», — заявил он. Защита обжалует действия сотрудников Департамента финансовых расследований.

В PandaDoc заверили, что деятельность компании ведется в соответствии с законом, а обвинения в отношении топ-менеджеров необоснованны. Стартап потребовал освободить их и закрыть уголовное дело, пригрозив в противном случае, что начнет работать над созданием альтернативы Парка высоких технологий, резидентом которого является, в другой стране.

PandaDoc считает, что дело против топ-менеджеров связано с желанием оказать давление на основателей компании, которые оказывали помощь уволившимся белорусским силовикам. «Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией», — заявил стартап.

Микита Микадо, который проживает в США, опубликовал в своем Instagram видеообращение, где отверг обвинения в хищении. Он назвал задержанных сотрудников заложниками и призвал поддержать компанию. «Власть должна знать, что, в случае репрессий в ИТ мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов», — заявил основатель PandaDoc.

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В минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обысками
Политика
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

2 августа в минский офис компании, головной офис которой находится в Сан-Франциско, пришли с обыском, директора забрали на допрос. Обыски прошли и дома у некоторых сотрудников.

В августе на фоне протестов, начавшихся в Белоруссии после выборов президента, Микадо предложил оказать финансовую помощь силовикам, если они «перейдут на сторону добра» и уволятся из правоохранительных органов. Для этого вместе с Белорусским Фондом Солидарности он создал инициативу Protect Belarus, куда поступили почти 600 заявок от сотрудников силовых ведомств.

В интервью Forbes Микадо рассказывал, что начал рассматривать эвакуацию сотрудников из минского офиса PandaDoc «в страны, в которых сменяется власть» — на Украину, в Латвию, на Кипр или в Португалию.

Авторы: Наталия Анисимова, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, стартап, Минск
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