ИТ-стартап пригрозил закрыть бизнес в Белоруссии после ареста сотрудников

Четырех топ-менеджеров PandaDoc арестовали на два месяца, против них завели дело о хищении. Стартап связывает преследование с желанием оказать давление на основателей компании, которые оказывали помощь уволившимся силовика

Участницы марша солидарности IT-индустрии на площади Победителей, Минск (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

ИТ-стартап PandaDoc, основатель которого Микита Микадо поддержал протесты в Белоруссии, сообщил, что будет вынужден закрыть бизнес в республике, если задержанных топ-менеджеров минского офиса компании не освободят.

Под стражей находятся четыре сотрудника компании: главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап. Как сообщили в PandaDoc, в их отношении «задним числом» завели дело по ч 4. ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) и арестовали на два месяца. По версии следствия, они похитили бюджетные средства на сумму 107 тыс. белорусских рублей (около 3 млн российских рублей).

Как сообщил РБК адвокат компании Антон Гашинский, на следующей неделе дело должны передать в Генпрокуратуру для определения подследственности, а затем оно поступит в Следственный комитет, который примет решение, предъявлять обвинение или нет.

«Если в течение десяти суток с момента задержания обвинение не будет предъявлено, то их должны отпустить. К сожалению, практика последних дней показывает что предъявляется «дежурное» обвинение — без мотивации, без указания о совершении конкретных действий, для проформы, чтобы оставить под стражей», — заявил он. Защита обжалует действия сотрудников Департамента финансовых расследований.

В PandaDoc заверили, что деятельность компании ведется в соответствии с законом, а обвинения в отношении топ-менеджеров необоснованны. Стартап потребовал освободить их и закрыть уголовное дело, пригрозив в противном случае, что начнет работать над созданием альтернативы Парка высоких технологий, резидентом которого является, в другой стране.