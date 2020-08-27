Польша вызвала посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о городе Гродно

Владимир Чушев (Фото: Владимир Чушев / Facebook)

Польский МИД вызвал посла Белоруссии Владимира Чушева после слов белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Польша планирует присоединить Гродненскую область. Об этом сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня на 15:00 [16:00 мск] в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь», — написал Пшидач.

Ранее Лукашенко заявил, что Польша намерена присоединить Гродненскую область в случае развала Белоруссии. «Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят», — утверждал президент, пообещав не допустить такой ситуации.