Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
Киев пообещал преследуемым белорусам защиту на Украине Общество, 17:54 МИД Белоруссии обратился в МВД из-за нападения на посольство Ливии Политика, 17:50 Польша вызвала посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о городе Гродно Политика, 17:48 Мурашко назвал российскую вакцину от коронавируса «достойным оружием» Общество, 17:47 Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид Общество, 17:42 Премьеры России и Белоруссии созвонились после слов Лукашенко об $1 млрд Политика, 17:37 Власти Подмосковья решили сделать регион лидером по производству сыра Экономика, 17:34 Сборную России по гимнастике не включили в заявку на чемпионат Европы Спорт, 17:33 Перехватить до зарплаты: как принцип pay on-demand меняет рынок труда Экономика инноваций, 17:30  Выручка HeadHunter во втором квартале упала на 19% из-за коронавируса Технологии и медиа, 17:21 5 способов потерять все деньги на рынке криптовалют Крипто, 17:19 Поль Погба заразился коронавирусом Спорт, 17:17 Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой Политика, 17:09 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 17:02
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Польша вызвала посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о городе Гродно

Владимир Чушев
Владимир Чушев (Фото: Владимир Чушев / Facebook)

Польский МИД вызвал посла Белоруссии Владимира Чушева после слов белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Польша планирует присоединить Гродненскую область. Об этом сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня на 15:00 [16:00 мск] в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь», — написал Пшидач.

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию
Политика
Александр Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил, что Польша намерена присоединить Гродненскую область в случае развала Белоруссии. «Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят», — утверждал президент, пообещав не допустить такой ситуации.

Лукашенко уже говорил, что Запад планирует захватить Гродненскую область. По его словам, инициатива исходит от США, а «европейцы подыгрывают». «Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами», — отмечал Лукашенко. Польские власти в ответ указывали, что не собираются нарушать территориальную целостность Белоруссии.

С начала августа в республике проводятся военные учения. Последние состоялись на западной границе страны с 17 по 20 августа.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Они начались после окончания выборов президента страны. ЦИК объявила о победе Лукашенко, однако оппозиция выборы не признала и обвинила власти страны в фальсификациях. В результате протестов около 7 тыс. человек были задержаны, десятки участников и журналистов пострадали. Как минимум три человека, по официальным данным, погибли.

Теги: Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко
Материалы по теме
Лукашенко обвинил Польшу в планах по отторжению Гродненской области
Политика
Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию
Политика
Польша потребовала созвать саммит лидеров ЕС из-за ситуации в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter