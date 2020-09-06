Милиция решила перекрыть проспекты в Минске из-за акции оппозиции

Сегодня в 14:00 оппозиция собирается провести в центре Минска многотысячный «Марш единства». В город уже стягивается спецтехника, в том числе бронетранспортеры

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Минске в течение 6 сентября будут перекрыты проспекты в связи с предстоящими акциями протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер. <...> В течение дня будут перекрыты проспекты города», — говорится в сообщении.

Помимо этого правоохранительные органы будут нести службу в усиленном режиме, увеличат число нарядов и военнослужащих, задействуют спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.

Корреспондент «РИА Новости» утром 6 сентября сообщил, что милиция выставила заграждения вокруг Октябрьской площади в Минске, где расположен Дворец республики, Дом профсоюзов и через сквер — администрация президента Белоруссии.