Милиция решила перекрыть проспекты в Минске из-за акции оппозиции
В Минске в течение 6 сентября будут перекрыты проспекты в связи с предстоящими акциями протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
«В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер. <...> В течение дня будут перекрыты проспекты города», — говорится в сообщении.
Помимо этого правоохранительные органы будут нести службу в усиленном режиме, увеличат число нарядов и военнослужащих, задействуют спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.
Корреспондент «РИА Новости» утром 6 сентября сообщил, что милиция выставила заграждения вокруг Октябрьской площади в Минске, где расположен Дворец республики, Дом профсоюзов и через сквер — администрация президента Белоруссии.