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Протесты в Белоруссии ,  
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Милиция решила перекрыть проспекты в Минске из-за акции оппозиции

Сегодня в 14:00 оппозиция собирается провести в центре Минска многотысячный «Марш единства». В город уже стягивается спецтехника, в том числе бронетранспортеры
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Минске в течение 6 сентября будут перекрыты проспекты в связи с предстоящими акциями протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер. <...> В течение дня будут перекрыты проспекты города», — говорится в сообщении.

Помимо этого правоохранительные органы будут нести службу в усиленном режиме, увеличат число нарядов и военнослужащих, задействуют спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.

Корреспондент «РИА Новости» утром 6 сентября сообщил, что милиция выставила заграждения вокруг Октябрьской площади в Минске, где расположен Дворец республики, Дом профсоюзов и через сквер — администрация президента Белоруссии.

В Минске на площади Независимости протестующие начали водить хороводы
Политика
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Telegram-канал «Наша нива» сообщил об оцеплении площади Независимости, где находятся Дом правительства, Минский горисполком и нижняя палата парламента. Также закрыты подземные переходы, ведущие на площадь.

Ранее оппозиция призвала протестующих собираться в разных частях Минска и других городов, чтобы в 14:00 (минское время совпадает с московским) начать «Марш единства».

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Telegram-канал Tut.by опубликовал видеозаписи, на которых видно, что в город въезжают БТР, а около железнодорожного вокзала по направлению в центр движутся водометы.

Накануне в Минске более сотни участников протестных акций начали водить хороводы на площади Независимости, взявшись за руки и идя в одном направлении с криками «Направо». Помимо этого по всей стране проходили стихийные митинги. Всего, по данным правоохранительных органов республики, 5 сентября были задержаны около 30 человек.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после оглашения предварительных результатов президентских выборов и продолжаются по сей день. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Протестующие требуют обнулить результаты выборов и провести повторное голосование.

Минобороны Белоруссии считает, что в стране попытались сменить власть, причем за этим стоят власти Польши, Литвы, Чехии и Украины.

Автор: Виктория Тютина
Теги: Белоруссия, Минск, протесты, перекрытие
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