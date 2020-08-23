Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко Общество, 18:58 Карпин ответил на критику руководства «Ростова» со стороны Ивелина Попова Спорт, 18:50 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:42 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:27 Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом» Спорт, 18:25 Мантуров назвал сроки принятия «Арматы» на вооружение Экономика, 18:22 Как запомнить столицы всех стран мира РБК и Билайн, 18:20 Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж Общество, 18:16  УЕФА допустил сохранение одноматчевых противостояний в Лиге чемпионов Спорт, 17:50 Лавров обвинил оппозицию Белоруссии в жажде крови Политика, 17:42 На Калужском шоссе в Москве столкнулись самосвал и автобус Общество, 17:40 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 17:23 Пресс-секретарь сообщила о состоянии заразившейся COVID-19 Тимошенко Общество, 17:09 Голевая передача Головина помогла «Монако» отыграться в матче с «Реймсом» Спорт, 17:00
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Силовики в Минске перекрыли дорогу протестующим, направляющимся к Дворцу независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает корреспондент РБК.

Площадь Государственного флага, рядом с которой расположен дворец, оцеплена. Туда стянуты омоновцы с щитами и спецтехника для разгона людей, в том числе водометы.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В столице Белоруссии 23 августа проходит многотысячный марш протеста. Люди начали собираться на проспекте и площади Независимости в центре города. По данным Tut.by, на марш пришли более 100 тыс. человек.

Затем колонна направилась на митинг к гостинице «Планета». Расположенную напротив стелу «Минск — город-герой» оцепили военные с автоматами.

Собравшиеся скандировали «Трибунал!», «Выйди, посчитай!», «Убийцы!», «Позор!». Позднее участники шествия против главы государства двинулись в направлении резиденции президента.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Переизбрание Лукашенко, находящегося у власти уже 26 лет, на новый срок вызвало массовые протесты в стране. Люди выходят на улицы уже вторую неделю. Протестующие требуют отставки главы государства и проведения новых выборов.

Ранее в воскресенье Минобороны Белоруссии предупредило, что в случае нарушения порядка у мемориалов и памятников в Минске, где собираются протестующие, участники протестных акций будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

Теги: протесты, выборы, Белоруссия
Материалы по теме
Лавров обвинил оппозицию Белоруссии в жажде крови
Политика
Министр обороны Белоруссии описал сценарий смены политического курса
Политика
Протестующие в Минске встали в нарисованные на асфальте контуры камеры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter