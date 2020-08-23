Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Силовики в Минске перекрыли дорогу протестующим, направляющимся к Дворцу независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает корреспондент РБК.

Площадь Государственного флага, рядом с которой расположен дворец, оцеплена. Туда стянуты омоновцы с щитами и спецтехника для разгона людей, в том числе водометы.

В столице Белоруссии 23 августа проходит многотысячный марш протеста. Люди начали собираться на проспекте и площади Независимости в центре города. По данным Tut.by, на марш пришли более 100 тыс. человек.

Затем колонна направилась на митинг к гостинице «Планета». Расположенную напротив стелу «Минск — город-герой» оцепили военные с автоматами.