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Белорусская оппозиция заявила о намерении получить от Европы $4 млрд

Павел Латушко
Павел Латушко (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Белорусская оппозиция намерена взять кредит на $3–4 млрд у Европейского союза при смене власти. Об этом заявил член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко, передает Telegram-канал «Наша Нива».

По его словам, белорусская оппозиция ожидает от ЕС фактически плана действий по поддержке демократизации Белоруссии.

«Здесь должен быть пакет мер, не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна [Россия], а реальная финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации в пределах [$] 3–4 млрд», —заявил он.

Накануне, 14 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд. Путин выразил надежду, что этот шаг благополучно отразится на финансовых рынках.

Тихановская отреагировала на кредит России словами об оплаченных побоях
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Cветлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сочла договоренности Путина и Лукашенко незаконными и отметила, что «новая власть» пересмотрит подписанные им договоры.

Она отметила, что деньгами российских налогоплательщиков, которые Россия предоставит Белоруссии, будут оплачены побои белорусов. По ее словам, российский кредит может продлить «агонию Лукашенко», но «победы народа предотвратить не сможет».

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В конце августа Лукашенко сообщил, что Минск достиг договоренности с Москвой о рефинансировании кредита на $1 млрд. «То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — подчеркнул он.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

По его словам, протестующие в Белоруссии пытаются дестабилизировать финансовый рынок страны, но заверил, что благодаря рефинансированию долга перед Россией власти не допустят обрушения белорусского рубля.

Теги: Европа, Белоруссия, оппозиция
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