Белорусская оппозиция заявила о намерении получить от Европы $4 млрд

Павел Латушко (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Белорусская оппозиция намерена взять кредит на $3–4 млрд у Европейского союза при смене власти. Об этом заявил член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко, передает Telegram-канал «Наша Нива».

По его словам, белорусская оппозиция ожидает от ЕС фактически плана действий по поддержке демократизации Белоруссии.

«Здесь должен быть пакет мер, не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна [Россия], а реальная финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации в пределах [$] 3–4 млрд», —заявил он.

Накануне, 14 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд. Путин выразил надежду, что этот шаг благополучно отразится на финансовых рынках.