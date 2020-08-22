Белорусские журналисты потребовали от Минска разблокировать сайты СМИ

Ассоциация журналистов считает блокировку сайтов и ограничения для печатных изданий нарушением прав журналистов и СМИ. Она потребовала международные организации поддержать заявление к властям республики

Фото: Дарья Бурякина / TUT.by

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей республики остановить давление на СМИ. Об этом организация написала в своем заявлении, опубликованное в Facebook.

«Белорусская ассоциация журналистов требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам», — сказано в сообщении.

По данным БАЖ, вечером 21 августа Министерство информации ограничило доступ пользователей Белоруссии к сайтам нескольких изданий и политических движений. Среди заблокированных медиа оказались «Радио Свобода», телеканал «Белсат», «Еврорадио», газета «Солидарность», Udf.by, The Village Беларусь, by.tribuna.com, Masheka.by и другие. Ассоциация добавила, что, помимо этого, министерство огранило доступ к сайту закрытого властями правозащитного центра «Весна», а с 9 августа жители страны не могут открыть сайт и самого БАЖ.

«В пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати» сорвало выпуск очередных номеров газет «Народная Воля» и «Комсомольская правда в Белоруссии», — уточнили в ассоциации. Она подчеркнула, что это уже третий срыв выхода газеты «Комсомольская правда».

В связи с вышеперечисленными фактами БАЖ сделала вывод, что блокировка интернет-ресурсов и ограничение выпусков печатных изданий является попыткой действующей власти огородить белорусов об информации о протестах стране и применения насилия по отношению к демонстрантам. По мнению ассоциации, подобные действия считаются косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Белоруссии.