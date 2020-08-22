Белорусские журналисты потребовали от Минска разблокировать сайты СМИ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Глава ВПП предупредил о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии Общество, 12:34 Зеленский не увидел смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска Политика, 12:32 Американского бойца госпитализировали после боя с Немковым Спорт, 12:24 Что будет с курсом доллара в 2021 году: падение до ₽65 или рост до ₽80 Инвестиции, 12:24 Viber решил закрыть свой офис в Минске после визита силовиков в «Яндекс» Общество, 12:16 Виртуальные соперники и цифровые сотрудники: дайджест инноваций № 20 Экономика инноваций, 12:00  Отравление Навального. Что важно знать Политика, 12:00 РБК Pro: «Им проще манипулировать». Расмус Хугард — о начальнике-эгоисте Pro, 12:00 Навального доставили в берлинский госпиталь Политика, 11:53 Три биатлониста ушли из сборной России в команду Румынии Спорт, 11:50 Опыт бизнеса: что важно при выборе компьютера РБК и Intel vPro, 11:48 Лукашенко обвинил НАТО в военной поддержке «альтернативного президента» Политика, 11:47 Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию Политика, 11:44 Белорусские журналисты потребовали от Минска разблокировать сайты СМИ Политика, 11:43
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Белорусские журналисты потребовали от Минска разблокировать сайты СМИ

Ассоциация журналистов считает блокировку сайтов и ограничения для печатных изданий нарушением прав журналистов и СМИ. Она потребовала международные организации поддержать заявление к властям республики
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей республики остановить давление на СМИ. Об этом организация написала в своем заявлении, опубликованное в Facebook.

«Белорусская ассоциация журналистов требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам», — сказано в сообщении.

По данным БАЖ, вечером 21 августа Министерство информации ограничило доступ пользователей Белоруссии к сайтам нескольких изданий и политических движений. Среди заблокированных медиа оказались «Радио Свобода», телеканал «Белсат», «Еврорадио», газета «Солидарность», Udf.by, The Village Беларусь, by.tribuna.com, Masheka.by и другие. Ассоциация добавила, что, помимо этого, министерство огранило доступ к сайту закрытого властями правозащитного центра «Весна», а с 9 августа жители страны не могут открыть сайт и самого БАЖ.

«В пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати» сорвало выпуск очередных номеров газет «Народная Воля» и «Комсомольская правда в Белоруссии», — уточнили в ассоциации. Она подчеркнула, что это уже третий срыв выхода газеты «Комсомольская правда».

В связи с вышеперечисленными фактами БАЖ сделала вывод, что блокировка интернет-ресурсов и ограничение выпусков печатных изданий является попыткой действующей власти огородить белорусов об информации о протестах стране и применения насилия по отношению к демонстрантам. По мнению ассоциации, подобные действия считаются косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Белоруссии.

Также БАЖ заявила, что из-за этих ограничительных мер нарушаются не только права журналистов и СМИ, но и конституционное право граждан республики на получение достоверной информации. Организация потребовала от властей Белоруссии остановить давление на прессу и обеспечить доступ к выпуску печатных изданий и к сайтам медиа. Ассоциация призвала белорусские и международные организации поддержать это заявление.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Ранее издание Tut.by опубликовало список с несколькими десятками сайтов, которые власти заблокировали в Белоруссии. По данным портала, при входе на некоторые порталы появляется предупреждение о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом <...> «О средствах массовой информации».

9 августа, в день президентских выборов, начались проблемы с интернетом в республике. Корреспондент РБК заявлял, что при запуске через браузер не работали поисковик Google, YouTube, некоторые местные сайты, а также были проблемы с загрузкой страниц Facebook и Twitter. Кроме того, не загружались медиафайлы в Telegram и не работали Instagram и банковские приложения.

Мобильный интернет заработал к утру 12 августа. Президент Александр Лукашенко сообщил, что сеть отключили из-за границы. Белорусский оператор «Белтелеком» подтвердил слова главы государства, заявив, что заметил рост случаев кибератак. Эксперты, которых опросил РБК, отметили, что допускают версию о том, что интернет мог пропасть из-за действий властей Белоруссии.

При участии: Анастасия Куц
Теги: Александр Лукашевич, Белоруссия, СМИ
Материалы по теме
СМИ узнали о блокировке десятков сайтов в Белоруссии
Политика
В Белоруссии в третий раз за неделю не напечатали «Комсомольскую правду»
Политика
Во время акций от наездов автомобилей пострадали 12 белорусских силовиков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter