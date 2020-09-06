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Политика ,  
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Белорусская оппозиция проводит «Марш единства». Фоторепортаж

С утра воскресенья центральные площади Минска оцеплены силовиками, а поезда в центре следуют без остановок. Участники марша пешком шли в центр из разных районов, самые большие колонны подошли к кордонам силовиков по проспекту Независимости и улице Ленина. Затем протестующие направились ко Дворцу независимости, резиденции Александра Лукашенко. Акции оппозиции проходят и в других городах республики, в том числе в Витебске, Бресте и Гомеле.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by / AP
Фото: TUT.by / AP
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Авторы: Анастасия Батманова, Георгий Абашвили
Теги: мультимедиа
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