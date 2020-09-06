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Курс доллара на 5 сентября USD ЦБ: 75,18 (-0,29)

Курс евро на 5 сентября EUR ЦБ: 89,04 (-0,1)

Стал известен состав сборной России на матч с Венгрией в Лиге наций

Фургала и Абызова посадили в одну камеру в «Лефортово»

Результат победителя этапа «Формулы-2» аннулирован из-за нехватки топлива

Лавров и Вучич созвонились после скандала с постом Захаровой

Шойгу сообщил об имитации НАТО авиаударов по России

Земан не увидел связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2»

Российский теннисист выиграл второй турнир подряд

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

Белорусская оппозиция проводит «Марш единства». Фоторепортаж

СМИ сообщили о задержаниях на акции протеста в Минске

Российский нападающий включен в топ-5 открытий Кубка Стэнли

Bitcoin за приглашенного друга: как работает альтернативный майнинг

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Видаль потребовал от «Барселоны» годового оклада за расторжение контракта