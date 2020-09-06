Политика , 06 сен, 16:18
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Белорусская оппозиция проводит «Марш единства». Фоторепортаж
С утра воскресенья центральные площади Минска оцеплены силовиками, а поезда в центре следуют без остановок. Участники марша пешком шли в центр из разных районов, самые большие колонны подошли к кордонам силовиков по проспекту Независимости и улице Ленина. Затем протестующие направились ко Дворцу независимости, резиденции Александра Лукашенко. Акции оппозиции проходят и в других городах республики, в том числе в Витебске, Бресте и Гомеле.