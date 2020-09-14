Тихановская заранее сочла незаконными договоренности Путина и Лукашенко

Все соглашения с нынешним президентом, которые могут быть достигнуты по итогам встречи в Сочи, «новая власть» пересмотрит, заявила Светлана Тихановская

Светлана Тихановская (Фото: Hubert Mathis / ZUMA Wire / ТАСС)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину перед его встречей с главой республики Александром Лукашенко. Ее слова передает Telegram-канал «Пул первой». Встреча президентов проходит 14 сентября в Сочи.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы», — заявила Тихановская.

По ее словам, белорусы отказали Лукашенко в доверии и поддержке, и в связи с этим подписанные им договоры будут пересмотрены новой властью.

«Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом», — отметила Тихановская.