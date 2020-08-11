Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко, который сохраняет свой пост 26 лет. Результаты выборов привели к протестам, продолжающимся вторую ночь в Минске и других городах. Вечером 10 августа погиб один из протестующих. По данным МВД, это произошло, когда мужчина пытался кинуть в силовиков «неустановленное взрывное устройство». Что происходит в белорусской столице — в фоторепортаже РБК