В Минске женщины вышли протестовать в поддержку задержанных. Фоторепортаж

Еще одна участница акции, Светлана*, пришла к рынку «поддержать всю страну». «Мы — за свободную страну. Мы устали за 26 лет (Александр Лукашенко правит с 1994 года. — РБК). А сегодня я пришла, потому что я вижу в Telegram-каналах, какие ужасы творит наша милиция, наш ОМОН, которым дали беспредельные права, они избивают не только протестующих, но всех подряд», — рассказал она

* На фото другая девушка. Давшие комментарии попросили не фотографировать их.