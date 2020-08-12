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В Минске женщины вышли протестовать в поддержку задержанных. Фоторепортаж

В Минске проходит акция солидарности с протестующими и задержанными во время протестов. У Комаровского рынка собралось несколько десятков человек, в основном женщины. Как проходила акция — в фоторепортаже РБК.
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Акция прошла в знак солидарности с задержанными и пострадавшими во время протестов в прошлые три дня
Фото: news.tut.by
Фото: news.tut.by
За три дня, по данным МВД, было задержано более 6 тыс. человек
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Собравшиеся у Комаровского рынка женщины стояли цепью, держа в руках цветы
Фото: news.tut.by
Фото: news.tut.by
Несмотря на просьбы милиции разойтись, к собравшимся женщинам присоединились несколько прохожих
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
«Мне небезразлично, что сейчас происходит с моей страной. Я считаю, что это непонятная агрессия и неспровоцированное насилие по отношению к мирным гражданам», — рассказала РБК искусствовед Екатерина, участница акции. Она живет рядом с ТЦ «Рига», где в понедельник были акции протеста, участницей которых она была. «Учитывая отключение интернета и невозможность узнать, где именно проходят протесты, стать участником акции протеста можно было случайно, даже не планируя этого», — говорит Екатерина
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Еще одна участница акции, Светлана*, пришла к рынку «поддержать всю страну». «Мы — за свободную страну. Мы устали за 26 лет (Александр Лукашенко правит с 1994 года. — РБК). А сегодня я пришла, потому что я вижу в Telegram-каналах, какие ужасы творит наша милиция, наш ОМОН, которым дали беспредельные права, они избивают не только протестующих, но всех подряд», — рассказал она

* На фото другая девушка. Давшие комментарии попросили не фотографировать их.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Похожие акции солидарности проходят по всему городу, например в Уручьи, цепь из женщин выстроилась и у станции метро «Каменная Горка»
 
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
О задержаниях пока не сообщалось
Автор: Александр Атасунцев
Теги: мультимедиа
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