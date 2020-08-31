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Как стало работать белорусское телевидение после забастовки сотрудников

Чем RT помогало БТ после просьбы Лукашенко
После увольнений сотрудников Белтелерадиокомпании на замену приезжали работать бригады российских журналистов — в основном с RT, выяснил РБК. RT также делится с БТ своими сюжетами и другими видеоматериалами

Почему белорусским госканалам понадобились специалисты

С 17 августа на белорусских гостелеканалах, как и на промышленных предприятиях, начались забастовки. После встречи 15 августа работников государственной Белтелерадиокомпании (БТ) со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой и четой Эйсмонт (Натальей, пресс-секретарем президента, и Иваном, руководителем БТ) с входящих в компанию каналов стали уходить технические работники — операторы, видеоинженеры, световики, работники ПТС и другие, рассказали РБК бывшие и нынешние работники компании на условиях анонимности, потому что телеканал взял с них подписку о неразглашении.

«Новости стало, мягко говоря, сложно делать. У нас в стране помимо БТ есть ОНТ и СТВ, но это маленькие компании, у них свои только новости. Почти все время они показывают контент российского «Первого канала» и «России 1». А у БТ семь телеканалов, из которых собственных шесть и только один ретранслирует НТВ. Поэтому из-за ухода техработников и редакторов всю прошлую неделю компания была просто парализована. Причем если редакторов еще можно найти и заменить, то технарей — намного сложнее», — рассказывает РБК один из работников БТ. По данным опрошенных РБК действующих и бывших сотрудников телекомпании, к забастовке присоединились около 300 человек, из них уволились около 100.

Государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания — крупнейший в стране. Он включает в себя семь тематических телеканалов: «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 4», «Беларусь 5», «Беларусь 24», а также «НТВ-Беларусь». В холдинг также входят пять радиостанций и пять областных телерадиокомпаний.

В пятницу, 21 августа, Александр Лукашенко рассказал, что на белорусские телеканалы приглашены специалисты из России. «Я попросил россиян: дайте нам 2‒3 группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», — сказал он. Уже на следующий день в президентском пуле во время поездки Лукашенко в Гродно появились два журналиста RT. Свой вопрос президенту корреспондент российского телеканала Константин Придыбайло начал с фразы «мы те самые российские журналисты». Там же с ним появился другой корреспондент RT Игорь Жданов. «Спасибо, ребята, огромное», — ответил президент.

Сейчас в Белоруссии как минимум три корреспондента RT — помимо Жданова и Придыбайло работает также Георгий Бабаян.

Кто приехал из России

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Двое действующих сотрудников Белтелерадиокомпании подтвердили РБК, что на работу из России приезжали технические специалисты с RT — две бригады. Первая появилась 18 августа. «Они пришли прямо в эфирную студию вместе с руководителем Агентства телевизионных новостей (АТН, обслуживает телеканалы холдинга новостями. — РБК) Сергеем Хаментовским. Там был как минимум один айтишник, четыре человека техперсонала и Придыбайло», — рассказывает РБК сотрудник новостной редакции БТ.

По словам собеседника РБК с одного из российских телеканалов, IT-специалисты на БТ нужны были, потому что с телеканала ушли в том числе системные администраторы, те же, кто остались, не могли обеспечить нормальную работу новостного комплекса. Это подтверждает и собеседник РБК с АТН. По его словам, первая команда с RT уже вернулась в Россию. Ей на смену приехала другая, в основном технические работники. «Сейчас бригада RT работает на себя, но они отдают готовые сюжеты АТН. Они всегда точно знают, где какие акции происходят, снимают и монтируют сами. На БТ не приезжают», — рассказывает РБК один из работников АТН.

БТ стал использовать материалы RT в своем эфире. Так, например, в сюжете АТН, показанном рано утром 27 августа, используются кадры из интервью с двумя силовиками, которые двумя днями ранее опубликовал RT. При этом закадровый голос подводится к одному из синхронов так, чтобы подчеркнуть эксклюзивность контента: «Мы нашли героя фотографии, чтобы выяснить, как все было на самом деле».

Константина Придыбайло несколько работников БТ называют посредником между белорусским холдингом и российскими телевизионщиками. Сейчас он работает корреспондентом RT, но как минимум дважды — в 2014 и 2017 году приходил работать на БТ.

«Конкретно на БТ никто из RT не работает. Это такой забавный фейк. Я не знаю, что имеет в виду Александр Григорьевич, но когда мне удалось ему крикнуть: «Мы те самые российские журналисты», — он отреагировал. Что он имеет в виду, наверное, он сам должен сказать», — сказал РБК Придыбайло.

Журналист рассказал РБК, что дружит с некоторыми руководителями БТ, они ему и рассказали о том, что люди увольняются и что нужна замена. «Я говорю: «Ну ищите, я же не HR». На Украине тоже ищут, и в России — это же рынок», — пересказал он подробности своей беседы с руководством БТ. «То, что пишут, — что приехал какой-то десант российских журналистов заменить белорусских — нет, конечно. Никто не пришел на рабочее место на БТ. Вот я работаю только на RT. То, что я прихожу на БТ попить чай, кофе — это по дружбе», — говорит он.

По его словам, в Белоруссию приехала передвижная телевизионная станция, которая снимает в том числе и на агентство Ruptly. То, в свою очередь, продает снятый материал всему миру: «Может брать CNN, белорусский канал, кто угодно. Ну это дела Ruptly. Мы сняли контент, может быть, они договорились, что они отдают его белорусским каналам, но это бизнес. Мы не ездим, не снимаем сюжеты для БТ. Если они их как-то получают, меня это не касается, это договоренности RT, Ruptly, каких-то других структур», — добавил Придыбайло.

«RТ, как некоммерческая организация, годами предоставляет свой контент сотням и тысячам международных СМИ. Не видим причин, почему белорусское телевидение должно быть исключением», — заявили РБК в пресс-службе RT.

На вопросы РБК об отправке технических бригад RT для работы на БТ представитель телеканала не ответил.

РБК направил запрос председателю БТ Ивану Эйсмонту.

Как поменялась тональность в сюжетах БТ

Сейчас государственное телевидение консолидировалось на «антимайданной» платформе, отмечается в еженедельном обзоре Sense Analytics (проект занимается мониторингом повестки гостелевидения Белоруссии). Всю неделю она складывалась не столько из новостей, сколько из комментариев в основном иностранных гостей и экспертов, говорится в обзоре.

Приглашенные спикеры высказывались против протестов, «цветных революций» и влияния на события в Белоруссии ЕС и НАТО. «В основном речь идет о российских и украинских политиках, экспертах, журналистах левой, антизападной и конспирологической направленности. Например, свои оценки давали Геннадий Зюганов, Петр Симоненко, Анатолий Шарий, Игорь Коротченко, Михаил Хазин, Михаил Добкин и другие. На этом фоне снизилась роль отечественной провластной экспертизы», — говорится в обзоре. «При чем этих экспертов белорусское госТВ почти не использовало раньше, а вместо них опрашивало местных провластных экспертов», — отметил в разговоре с РБК основатель проекта Артем Шрайбман.

Авторы: Александр Атасунцев, Наталья Галимова
При участии: Елизавета Ефимович
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, забастовка, Светлана Тихановская ..., Russia Today
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