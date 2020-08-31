Как стало работать белорусское телевидение после забастовки сотрудников

Как стало работать белорусское телевидение после забастовки сотрудниковЧем RT помогало БТ после просьбы Лукашенко
Почему белорусским госканалам понадобились специалисты
С 17 августа на белорусских гостелеканалах, как и на промышленных предприятиях, начались забастовки. После встречи 15 августа работников государственной Белтелерадиокомпании (БТ) со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой и четой Эйсмонт (Натальей, пресс-секретарем президента, и Иваном, руководителем БТ) с входящих в компанию каналов стали уходить технические работники — операторы, видеоинженеры, световики, работники ПТС и другие, рассказали РБК бывшие и нынешние работники компании на условиях анонимности, потому что телеканал взял с них подписку о неразглашении.
«Новости стало, мягко говоря, сложно делать. У нас в стране помимо БТ есть ОНТ и СТВ, но это маленькие компании, у них свои только новости. Почти все время они показывают контент российского «Первого канала» и «России 1». А у БТ семь телеканалов, из которых собственных шесть и только один ретранслирует НТВ. Поэтому из-за ухода техработников и редакторов всю прошлую неделю компания была просто парализована. Причем если редакторов еще можно найти и заменить, то технарей — намного сложнее», — рассказывает РБК один из работников БТ. По данным опрошенных РБК действующих и бывших сотрудников телекомпании, к забастовке присоединились около 300 человек, из них уволились около 100.
Государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания — крупнейший в стране. Он включает в себя семь тематических телеканалов: «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 4», «Беларусь 5», «Беларусь 24», а также «НТВ-Беларусь». В холдинг также входят пять радиостанций и пять областных телерадиокомпаний.
В пятницу, 21 августа, Александр Лукашенко рассказал, что на белорусские телеканалы приглашены специалисты из России. «Я попросил россиян: дайте нам 2‒3 группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», — сказал он. Уже на следующий день в президентском пуле во время поездки Лукашенко в Гродно появились два журналиста RT. Свой вопрос президенту корреспондент российского телеканала Константин Придыбайло начал с фразы «мы те самые российские журналисты». Там же с ним появился другой корреспондент RT Игорь Жданов. «Спасибо, ребята, огромное», — ответил президент.