Путин дал обещание Лукашенко по кредиту на $1,5 млрд

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия исполнит договоренность с Минском о предоставлении кредита в размере $1,5 млрд. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, трансляцию встречи ведет РБК.

Он добавил, что вопрос прорабатывают министерства финансов двух стран.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд и мы эту договоренность исполним», — сказал российский президент. Путин отметил, что не случайно упомянул информацию о кредите. «Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках», — пояснил он.

В то же время Путин отметил, что сложившейся в стране ситуации белорусы должны разбираться сами, без каких-либо советов из-за рубежа. «Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу», — охарактеризовал президент позицию Москвы.