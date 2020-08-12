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МВД Белоруссии в сводке о протестах сообщило о стрельбе на поражение

В МВД Белоруссии заявили, что ранили одного из напавших на сотрудников милиции. В сводке говорится об «агрессивно настроенных гражданах с арматурой»
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министерство внутренних дел Белоруссии в сводке о событиях во время протестов в ночь с 11 на 12 августа отчиталось о том, что его сотрудники применили огнестрельное оружие, открыв стрельбу на поражение. В сообщении ведомства в его Telegram-канале отмечается, что в ряде городов Белоруссии «имели место <...> факты открытого противостояния органам порядка», а в Бресте «на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках».

«Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — говорится в сообщении МВД.

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В ведомстве заявили также, что за сутки на сотрудников правоохранительных органов было совершено «пять умышленных наездов с использованием автомобилей». В городе Жодино Минской области после такого наезда с многочисленными травмами был госпитализирован военнослужащий.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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Всего, по данным МВД, телесные повреждения различной степени тяжести получили за сутки 14 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, некоторые из них госпитализированы. По фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.

За то же время за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава, за медицинской помощью обратился 51 человек.

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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после акций протеста
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны. По предварительным данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

Вечером 11 августа силовики начали блокировать доступ в центры крупных городов страны. В Минске после этого протестующие сместились в спальные районы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия
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