МВД Белоруссии в сводке о протестах сообщило о стрельбе на поражение

В МВД Белоруссии заявили, что ранили одного из напавших на сотрудников милиции. В сводке говорится об «агрессивно настроенных гражданах с арматурой»

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министерство внутренних дел Белоруссии в сводке о событиях во время протестов в ночь с 11 на 12 августа отчиталось о том, что его сотрудники применили огнестрельное оружие, открыв стрельбу на поражение. В сообщении ведомства в его Telegram-канале отмечается, что в ряде городов Белоруссии «имели место <...> факты открытого противостояния органам порядка», а в Бресте «на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках».

«Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — говорится в сообщении МВД.

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В ведомстве заявили также, что за сутки на сотрудников правоохранительных органов было совершено «пять умышленных наездов с использованием автомобилей». В городе Жодино Минской области после такого наезда с многочисленными травмами был госпитализирован военнослужащий.