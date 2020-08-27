Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса Политика, 14:21 Церковь потребовала наказать закрывших людей в костеле в Минске омоновцев Общество, 14:19 Путин назвал причины возникновения вспышек COVID-19 в Европе Общество, 14:19 Саакашвили объявил о «возвращении» в Грузию Политика, 14:18 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 14:16 Главы МИД ЕС обсудят отношения с Россией из-за отравления Навального Политика, 14:14 Песков назвал делом следствия и суда перевод Фургала под домашний арест Политика, 14:13 Лукашенко обвинил Польшу в планах по отторжению Гродненской области Политика, 14:12 В «Сент-Луисе» назвали неудачной операцию на плечо Тарасенко Спорт, 14:03 Зачем бизнесу и обществу нужна экомаркировка Зеленая экономика, 14:00  Путин заявил об избирательности в оценках Запада по ситуации в Белоруссии Политика, 13:56 Amazon запустит сеть магазинов. Там умные тележки и оплата без касс Инвестиции, 13:52 Путин назвал сдержанными действия силовиков в Белоруссии Политика, 13:44 «Сибантрацит» назвали лучшим поставщиком угольной продукции в Китай Партнерский материал, 13:43
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Церковь потребовала наказать закрывших людей в костеле в Минске омоновцев

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Действия омоновцев, заблокировавших людей в минском Красном костеле во время разгона протестной акции, являются грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания. Об этом говорится в заявлении митрополита Минско-Могилевского, председателя Конференции католических епископов в Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича, опубликованном на сайте конференции.

Глава Конференции католических епископов выразил протест против «неправомерных действий» силовиков, которые, отметил он, «по своему предназначению призваны охранять основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать в их реализации». Он потребовал расследовать инцидент на территории костела святого Симеона и святой Елены (Красный костел) и наказать виновных.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряженности ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе», — заявил архиепископ. Католическая церковь призывает к примирению и диалогу «с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта», добавил Кондрусевич.

Во время протестной акции 26 августа на площади Независимости омоновцы блокировали в костеле около двух десятков протестующих и журналистов, сообщал Tut.by. Часть протестующих пыталась укрыться в костеле от задержаний, других людей, стоявших у входа, силовики затолкали внутрь церкви, после чего закрыли. В тот момент в костеле находились прихожане. Люди провели взаперти около 40 минут.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

В Белоруссии третью неделю продолжаются протесты, вспыхнувшие в стране после президентских выборов. Участники акций недовольны переизбранием Александра Лукашенко и требуют его отставки и проведения новых выборов.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы
Теги: Белоруссия, костел, протесты, архиепископ
Материалы по теме
Эстония первой ввела санкции за события в Белоруссии
Политика
Ректор МГУ отказался лишать Лукашенко статуса почетного профессора
Политика
Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter