Церковь потребовала наказать закрывших людей в костеле в Минске омоновцев

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Действия омоновцев, заблокировавших людей в минском Красном костеле во время разгона протестной акции, являются грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания. Об этом говорится в заявлении митрополита Минско-Могилевского, председателя Конференции католических епископов в Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича, опубликованном на сайте конференции.

Глава Конференции католических епископов выразил протест против «неправомерных действий» силовиков, которые, отметил он, «по своему предназначению призваны охранять основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать в их реализации». Он потребовал расследовать инцидент на территории костела святого Симеона и святой Елены (Красный костел) и наказать виновных.

«Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряженности ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе», — заявил архиепископ. Католическая церковь призывает к примирению и диалогу «с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта», добавил Кондрусевич.

Во время протестной акции 26 августа на площади Независимости омоновцы блокировали в костеле около двух десятков протестующих и журналистов, сообщал Tut.by. Часть протестующих пыталась укрыться в костеле от задержаний, других людей, стоявших у входа, силовики затолкали внутрь церкви, после чего закрыли. В тот момент в костеле находились прихожане. Люди провели взаперти около 40 минут.