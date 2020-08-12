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У белорусского посольства в Москве полиция начала задержания

Акции в поддержку протестующих и против официальных результатов выборов проходят у посольства Белоруссии в Москве уже несколько дней
Пикеты в поддержку активистов оппозиции в Минске у посольства Белоруссии в Москве
Пикеты в поддержку активистов оппозиции в Минске у посольства Белоруссии в Москве (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Не менее пяти человек задержаны на акции солидарности в Москве, которая проходит у посольства Белоруссии, сообщает ТАСС.

Вечером 12 августа полицейские оттеснили участников акции от посольства в сторону станции метро «Китай-город», при этом задержав около пяти человек. Агентство отмечает, что часть протестующих снова вернулись к посольству.

«Толпа человек 50–100 шла по улице Забелина, скандировала лозунги в поддержку Белоруссии. Полиции было немного меньше, в громкоговорители говорили, что акция не согласована, и просили всех разойтись. Сама я задержаний не видела, полиция действует без агрессии, просто вытеснила протестующих с тротуара напротив посольства, где был стихийный митинг», — рассказала РБК местная жительница.

По информации Би-би-си, участники акции практически в полном составе вернулись к посольству Белоруссии и их снова вытесняет полиция.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Накануне у посольства также проходила акция, во время которой полиция просила собравшихся разойтись и не мешать проходу других граждан. Собравшиеся принесли плакаты с призывами к пересмотру итогов выборов и лозунгами против задержаний участников протестных акций в Белоруссии.

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Акции протеста в Белоруссии начались сразу же по окончании голосования на выборах президента 9 августа. По предварительной информации ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко получил свыше 80% голосов. В штабе его главного соперника Светланы Тихановской заявили, что победила на выборах она, а официальные данные сфальсифицированы.

В Минске и других городах страны начались протестные акции, которые проходят главным образом по ночам. Белорусские правоохранительные органы жестко подавляют протесты, применяя спецтехнику, светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки.

Авторы: Владислав Гордеев, Роман Кирьянов
Теги: Белоруссия, выборы, протесты
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