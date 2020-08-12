У белорусского посольства в Москве полиция начала задержания
Не менее пяти человек задержаны на акции солидарности в Москве, которая проходит у посольства Белоруссии, сообщает ТАСС.
Вечером 12 августа полицейские оттеснили участников акции от посольства в сторону станции метро «Китай-город», при этом задержав около пяти человек. Агентство отмечает, что часть протестующих снова вернулись к посольству.
«Толпа человек 50–100 шла по улице Забелина, скандировала лозунги в поддержку Белоруссии. Полиции было немного меньше, в громкоговорители говорили, что акция не согласована, и просили всех разойтись. Сама я задержаний не видела, полиция действует без агрессии, просто вытеснила протестующих с тротуара напротив посольства, где был стихийный митинг», — рассказала РБК местная жительница.
По информации Би-би-си, участники акции практически в полном составе вернулись к посольству Белоруссии и их снова вытесняет полиция.