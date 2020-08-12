У белорусского посольства в Москве полиция начала задержания

Акции в поддержку протестующих и против официальных результатов выборов проходят у посольства Белоруссии в Москве уже несколько дней

Пикеты в поддержку активистов оппозиции в Минске у посольства Белоруссии в Москве (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Не менее пяти человек задержаны на акции солидарности в Москве, которая проходит у посольства Белоруссии, сообщает ТАСС.

Вечером 12 августа полицейские оттеснили участников акции от посольства в сторону станции метро «Китай-город», при этом задержав около пяти человек. Агентство отмечает, что часть протестующих снова вернулись к посольству.

«Толпа человек 50–100 шла по улице Забелина, скандировала лозунги в поддержку Белоруссии. Полиции было немного меньше, в громкоговорители говорили, что акция не согласована, и просили всех разойтись. Сама я задержаний не видела, полиция действует без агрессии, просто вытеснила протестующих с тротуара напротив посольства, где был стихийный митинг», — рассказала РБК местная жительница.

По информации Би-би-си, участники акции практически в полном составе вернулись к посольству Белоруссии и их снова вытесняет полиция.