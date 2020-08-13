Глава МВД Белоруссии взял ответственность за «попаваших под раздачу»

Юрий Караев (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев принес извинения за то, что во время подавления протестов травмы от силовиков получили случайные люди. Он выступил в эфире телеканала ОНТ

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», — сказал он (цитата по «Sputnik Беларусь»).

Караев также добавил, что «мы должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать».

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