Выборы в Белоруссии , 13 авг, 21:34
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Глава МВД Белоруссии взял ответственность за «попаваших под раздачу»
Юрий Караев
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев принес извинения за то, что во время подавления протестов травмы от силовиков получили случайные люди. Он выступил в эфире телеканала ОНТ
«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», — сказал он (цитата по «Sputnik Беларусь»).
Караев также добавил, что «мы должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать».
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