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Папа римский призвал к диалогу и отказу от насилия в Белоруссии

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Alessandro Di Meo / AP)

Папа римский Франциск призвал к диалогу и справедливости в Белоруссии. Об этом он сообщил на площади Святого Петра в Ватикане, обращаясь к верующим и паломникам, передает Vatican News.

«Мои мысли обращаются к дорогой Белоруссии. С вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права», — сказал понтифик.

Он добавил, что доверяет всех белорусов защите Мадонны, царицы мира.

Помимо этого папа римский упомянул в своих молитвах жителей Ливана, которые пострадали 4 августа от взрывов в порту Бейрута. Он призвал всех, особенно ливанцев, к сотрудничеству ради общего блага этой страны.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Белоруссии вечером 9 августа, после президентских выборов, начались акции протеста. Граждане не согласились с результатами выборов. Согласно окончательным данным Центризбиркома, действующий глава республики Александр Лукашенко получил свыше 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская — чуть больше 10%.

В первые дни протестов были столкновения граждан с силовиками, а в социальных сетях публиковались фотографии и видео избиений протестующих и случайных прохожих. Было задержано более 7 тыс. человек, в том числе и сотрудники СМИ. После освобождения журналисты заявляли, что в местах содержания силовики избивали граждан, а также не давали им еды и воды. МВД сообщало о пострадавших со стороны правоохранительных органов.

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Позднее, 14 августа, Лукашенко заявил, что у силовиков «должен быть определенный тормоз» на акциях протеста. При этом он отметил, что у него нет претензий к действиям правоохранительных органов.

Теги: Папа Римский, Ватикан, Белоруссия
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