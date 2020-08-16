Папа римский призвал к диалогу и отказу от насилия в Белоруссии

Папа римский Франциск (Фото: Alessandro Di Meo / AP)

Папа римский Франциск призвал к диалогу и справедливости в Белоруссии. Об этом он сообщил на площади Святого Петра в Ватикане, обращаясь к верующим и паломникам, передает Vatican News.

«Мои мысли обращаются к дорогой Белоруссии. С вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права», — сказал понтифик.

Он добавил, что доверяет всех белорусов защите Мадонны, царицы мира.

Помимо этого папа римский упомянул в своих молитвах жителей Ливана, которые пострадали 4 августа от взрывов в порту Бейрута. Он призвал всех, особенно ливанцев, к сотрудничеству ради общего блага этой страны.