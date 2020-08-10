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Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска

Экзитполы спрогнозировали шестую победу Александра Лукашенко на выборах. Всю ночь в Минске продолжались акции протеста, для разгона которых силовики применили светошумовые гранаты
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Как прошла ночь после выборов

Акции протеста в Минске начались около 22:00, спустя два часа после закрытия основной части избирательных участков и объявления предварительных результатов, гарантировавших победу Александра Лукашенко.

Выходить на улицы к этому времени призывали белорусские Telegram-каналы NEXTA, «Беларусь головного мозга» и другие, хотя на протяжении дня мобильный интернет практически не работал. Основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская призывать к протестам не стала, выразив при этом уверенность в хорошем результате.

Одной из главных точек сбора протестующих в Минске стала площадь у стелы «Минск — город-герой». Попасть туда к 23.00 стало невозможно — экипированный щитами ОМОН в три шеренги перерезал центр города на две части. Линия разделения между протестующими и белорусскими силовиками проходила в районе Дворца спорта — проспект Победителей и его продолжение, улица Ленина, были полностью перекрыты. Так образовались центры протестов в районе проспекта Машерова и около станции Немига.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В районе Немиги протестующие перекрыли мост через реку Свислочь. Пробка протянулась по улице Максима Богдановича. Машины скорых и автобусы протестующие пропускали.

Вскоре к району моста стянулся ОМОН и вытеснил людей к мосту в сторону собора Сошествия святого духа. Туда же быстро подъехало подкрепление: из микроавтобусов вышли бойцы ОМОНа с ружьями, заряженными светошумовыми гранатами. Применять их сразу не стали: бойцы выбегали из машин, заставляя толпу убегать, после чего залезали обратно. Толпа, отходя, скандировала «милиция с народом» и «живе, Беларусь». От Немиги люди двинулась в сторону стадиона «Динамо».

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Столкновения протестующих с силовиками в Белоруссии. Видео
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В это же время протестующие пошли в сторону Немиги по Кальварской улице. За ними двигалась колонна автомобилей. На проспекте Независимости толпа (несколько тысяч человек, по оценкам корреспондента РБК) повернула обратно — с обеих сторон у вокзала и станции метро Октябрьская проспект был перекрыт ОМОНом.

У Немиги возвращающихся протестующих обстреляли светошумовыми гранатами, появилось облако слезоточивного газа, толпа рассеялась. Часть протестующих забросала дорогу ремонтными заграждениями. Рассредоточенные и уже малочисленные группы протестующих пытались спрятаться во дворах и под деревьями.

В какой-то момент разрывы светошумовых гранат стали слышны по всему центру города. Около полуночи появились сообщения о том, что в районе стелы автозак на скорости въехал в толпу людей и сбил одного из протестующих. Telegram-канал NEXTA публиковал фотографии раненых с поврежденными ступнями.
Позднее белорусские Telegram-каналы сообщали о как минимум четырех раненых в реанимации и одном погибшем. Официальных данных о пострадавших ночью не было.

Ситуация в Минске стала успокаиваться примерно к трем часам ночи. Помимо Минска протесты проходили в Бресте, Гродно, Гомеле, Барановичах, Жлобине, Лиде, Кобрине (там ОМОН опустил щиты под крики «милиция с народом»), Пинске и других городах.

9 августа были задержаны более 120 человек (по данным на 01:00 мск 10 августа), из них Минске были задержаны 54 человека, в других городах Белоруссии — 77 человек, сообщил правозащитный центр «Весна». Среди них есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты и активисты.

Реакция соперников

Светлана Тихановская выступила дважды за вечер — в первый раз выразила уверенность в том, что за нее проголосовало большинство, во второй — призвала силовиков остановить насилие.

Президент Лукашенко 9 августа выступил днем, он в течение часа отвечал на вопросы журналистов после того как проголосовал. В частности, он гарантировал, что обстановка на выборах не выйдет из-под контроля.

Как прошли выборы

Явка на выборы уже к началу голосования 9 августа составила 41,7% — столько из 6,8 млн избирателей проголосовали досрочно (рекордная досрочная явка в истории Белоруссии).

К середине дня на участках в Минске и за рубежом начали выстраиваться очереди. Причиной была как высокая явка, так и предложенная оппозицией стратегия — голосовать ближе к вечеру, чтобы избежать возможных фальсификаций, на замедление процесса голосования могли сработать и эпидемиологические меры. Очереди у избирательных участков объясняются «антиковидными мероприятиями», желающим проголосовать приходилось соблюдать социальную дистанцию, чтобы «не создавать толчею», рассказал РБК справедливоросс Сергей Крючек из миссии наблюдателей от российской Госдумы.

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Из-за большого числа непроголосовавших некоторые участки не удалось закрыть к 20:00, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. Участок в посольстве Белоруссии в России закрыли ровно в восемь вечера, из-за чего несколько сотен человек не успели проголосовать, они еще около часа не расходились, требуя открыть дверь и дать проголосовать. По состоянию на 20:00 явка составила 84,05% — не самый высокий показатель в истории белорусских выборов, в 2010 году она составила 90,6%.

Хотя не все участки еще закрылись, глава ЦИК Ермошина сразу после 20:00 огласила первые результаты — с участков, расположенных в медицинских учреждениях и воинских частях. В медучреждениях Александр Лукашенко получил 82,08%, в воинских частях — 93,71%. Тихановскую из голосовавших в медучреждениях поддержали 6,98%, в частях — 3,81%.

Также был опубликован результат национального экзитпола: согласно нему действующий президент набирает 79,7% (опрос проведен молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Белоруссии 9 августа на 320 участках по всей стране, опрошены 12 340 человек).

Актуальную информацию в белорусском ЦИК пообещали представить на пресс-конференции в 09:00 мск 10 августа.

Из оппозиционной тройки, сложившейся вокруг допущенной к выборам Светланы Тихановской, в Минске в день выборов были она и Мария Колесникова, глава штаба арестованного в июле Виктора Бабарико. Вероника Цепкало, как стало известно днем в воскресенье, уехала из Белоруссии в Россию.

Тихановская и Колесникова проголосовали днем, после чего приехали в штаб Виктора Бабарико и до поздней ночи находились там. Перед вечерней пресс-конференции они провели совещание в офисе с прозрачными стенами, так что журналисты могли за ними следить.

На пресс-конференции представители оппозиции заявили, что по данным на 22.00 участков, на которых победила Тихановская, было как минимум три. В течении ночи белорусские независимые СМИ и telegram-каналы публиковали фото бюллетеней из избирательных комиссий, показывающих ее победу еще на нескольких участках.

Какие были нарушения

Наблюдатели от российской Госдумы нарушений на выборах не заметили. В ЦИК Белоруссии в середине дня отмечали, что голосование проходит спокойно и без жалоб. Хотя в комиссию поступали жалобы на отказ допускать наблюдателей на участки, следует из размещенного на сайте ЦИК сообщения. В нем объясняется, что на этих выборах на участке могли присутствовать только пятеро наблюдателей, число которых было ограничено из-за эпидемиологических соображений. Telegram-каналы публиковали в течение воскресенья кадры, на которых видно, как наблюдатели были вынуждена наблюдать за выборами с улицы в окна.

Из-за отсутствия доступа к интернету организованные оппозицией ресурсы для фиксации нарушений почти весь день не работали. Телеканал Belsat сообщил, что в одной из школ в Гродно милиция закрыла избирательную комиссию, потому что она не хотели подписывать протокол с фальсифицированными цифрами. Когда прибыл ОМОН, начались переговоры с комиссией, по итогам которых было зафиксировано 56% Тихановской, хотя по факту было 78%, утверждает телеканал. Представители штаба Тихановской пообещали в судах оспаривать все нарушения.

Автор: Александр Атасунцев (Минск)
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, протесты, выборы
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