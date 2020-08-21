В ООН сообщили о четырех погибших за время протестов в Белоруссии

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление по ситуации в Белоруссии. В нем осуждаются действия властей по отношению к протестующим и говорится о четырех погибших в ходе протестов.

Верховный комиссариат требует беспристрастного расследования всех заявлений о нарушениях прав человека. «В их число входят гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста», — говорится в заявлении УВКПЧ.

Также отмечено, что большая часть задержанных находится на свободе, но выражается обеспокоенность по поводу более 100 человек, которые находятся под стражей.

Ранее пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Троселл, по данным «РИА Новости», сообщила о том, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех протестующих. Однако позднее в министерстве эту информацию отвергли.

Также в МВД Белоруссии сообщили о 46 уголовных делах за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. По словам главы МВД Белоруссии Дмитрия Корзюка, 12 сотрудников милиции пострадали от наездов автомобилей.