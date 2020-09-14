Лукашенко назвал протесты уроком, который «выдержали» Москва и Минск

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

События в Белоруссии — это очень серьезный урок, который Москва и Минск выдержали. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Трансляцию вел РБК.

Лукашенко добавил, что этот урок не только для России и Белоруссии, но и для постсоветских республик.

«Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить, думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах», — сказал белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии в интервью российским журналистам Маргарите Симоньян, Роману Бабаяну и Антону Верницкому высказал предположение, что, если Белоруссия рухнет, затем то же самое случится с Россией.

По мнению Лукашенко, российские власти ошибаются, если думают, что им удастся справиться с оппозиционными протестами. «Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте», — говорил белорусский лидер. Он указывал, что ни у кого нет возможности блокировать Telegram-каналы, которые, как считает Лукашенко, связаны с акциями протеста и оппозицией в разных странах.