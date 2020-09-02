В минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обысками

Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) пришли с обыском в офис ИТ-компании PandaDoc в Минске, сообщает Tut.by.

Головной офис компании находится в Сан-Франциско, США. Однако продукт для электронного документоборота разрабатывается в Минске. Компания является резидентом белорусского Парка высоких технологий.

Как сообщает «Stutnik Беларусь», стартап был основан в 2011 году. В августе он привлек $30 млн на американском рынке. Сейчас у компании около 20 тысяч клиентов.

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