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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии сообщило о 430 задержанных на протестах в субботу

Фото:Tut.by / AP
Фото: Tut.by / AP

Общее число задержанных на акциях протеста 19 сентября в Белоруссии составило 430 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

«Всего по стране задержаны 430 человек (Минск — 415). 385 из них отпущены», — говорится в сообщении.

По данным МВД Белоруссии, в стране за 19 сентября прошло 11 акций протеста, в которых приняли участие 900 человек.

Марш оппозиции в Минске. Фоторепортаж
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В Минске 19 сентября прошел оппозиционный «Блестящий марш». Особенностью марша стало максимальное количество яркой одежды, блесток и ярких плакатов. Спустя несколько часов после начала акции сотрудники правоохранительных органов начали проводить задержания.

Правозащитный центр «Весна» тогда сообщал, что по состоянию на 21:10 мск на акции задержали более 300 человек.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предупредила, что если задержанные на протестных акциях не будут освобождены, то оппозиция опубликует личные данные силовиков, которые принимали участие в пресечении митингов.

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Позднее Telegram-канал Nexta опубликовал документ с данными более чем тысячи силовиков. В списке были указаны ФИО, даты рождения, звания и отделения МВД, где служат сотрудники. 

МВД Белоруссии, в свою очередь, заверило, что располагает необходимыми технологиями для привлечения к ответственности виновных в утечке личных данных силовиков в интернет.

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