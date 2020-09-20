МВД Белоруссии сообщило о 430 задержанных на протестах в субботу

Фото: Tut.by / AP

Общее число задержанных на акциях протеста 19 сентября в Белоруссии составило 430 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

«Всего по стране задержаны 430 человек (Минск — 415). 385 из них отпущены», — говорится в сообщении.

По данным МВД Белоруссии, в стране за 19 сентября прошло 11 акций протеста, в которых приняли участие 900 человек.

В Минске 19 сентября прошел оппозиционный «Блестящий марш». Особенностью марша стало максимальное количество яркой одежды, блесток и ярких плакатов. Спустя несколько часов после начала акции сотрудники правоохранительных органов начали проводить задержания.