Польша призвала Путина отказаться от планов силовой поддержки Лукашенко

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой». Он уточнил, что Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.

Москва, по словам Путина, ведет себя гораздо более сдержанно, чем многие другие страны, в том числе США и страны Европы. «У нас есть, конечно, обязательства перед Белоруссией. И Лукашенко так и поставил вопрос: он хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства».

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — рассказал Путин.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 августа сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в белорусском Минобороны. По его словам, у него состоялся длительный и обстоятельный разговор с Путиным о ситуации в Белоруссии. «Должен сказать, меня даже несколько удивило: [Путин] абсолютно посвящен в то, что происходит», — добавил белорусский президент.

Массовые протесты в Белоруссии начались после голосования на выборах президента 9 августа. По официальным данным, на них в шестой раз победил Лукашенко с результатом 80%. Оппозиционные кандидаты не согласились с итогами выборов, назвав их сфальсифицированными. В штабе главного противника Лукашенко Светланы Тихановской заявили, что в реальности за нее проголосовали 70–80% белорусов.