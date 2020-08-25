Тихановская заявила Европарламенту о «мирной революции» в Белоруссии

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Главный соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская в ходе выступления перед депутатами Европарламента заявила о начале мирной революции в стране, трансляцию вел РБК.

«Мы больше не оппозиция, мы — большинство. Происходит мирная революция. <...> Это демократическая революция. Это стремление людей свободно и честно выбирать своего лидера и свою судьбу, это мирное стремление людей к свободе, самоопределению и достоинству», — сказала Тихановская.

Также она добавила, что оппозиция готова выдвинуть своих представителей для переговоров с властями и назвать переговорщиков.

На выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская была единым кандидатом от оппозиции. По данным ЦИК, Тихановская проиграла действующему президенту с результатом 10,1% против 80,1% у Лукашенко. Ее штаб не признал итоги президентских выборов и потребовал мирной передачи власти.