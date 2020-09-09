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Белорусский лауреат Нобелевской премии обратилась к русской интеллигенции

Светлана Алексиевич осталась последним членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, находящимся на свободе внутри страны. Она опубликовала свое обращение, одним из адресатов которого стала русская интеллигенция
Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Писательница Светлана Алексиевич, единственный белорусский лауреат Нобелевской премии и член президиума координационного совета белорусской оппозиции, опубликовала заявление на сайте белорусского ПЕН-Центра, который возглавляет с 2019 года.

Сейчас Алексиевич — единственный член президиума координационного совета, остающийся на свободе внутри Белоруссии. Последним из прочих участников президиума сегодня был задержан юрист Максим Знак.

«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака», — написала она.

«Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ? Мы все еще ваши братья», — пишет Алексиевич.

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Политика
Максим Знак

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, Светлана Алексиевич
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