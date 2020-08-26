В Гродно ОМОН применил слезоточивый газ против протестующих

Протестующие пришли к зданию Октябрьского РОВД с целью поддержать задержанных сотрудников «Гродно Азота». Участников митинга сперва начали задерживать люди в штатском, а затем и омоновцы, которые применили слезоточивый газ

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В белорусском городе Гродно сотрудники ОМОНа применили слезоточивый газ в отношении участников акции протеста, которая проходила возле здания Октябрьского РОВД, сообщает телеканал «Белсат».

По его данным, силовики применили слезоточивый газ при разгоне протестующих. Как отмечает телеканал, в результате пострадал один человек, которого затащили в автозак.

«Белсат» сообщает, что правоохранители задержали активиста Евгения Дудкина, который выступал у здания РОВД в поддержку задержанных сотрудников «Гродно Азота». «Евгения задержали по дороге домой в троллейбусе. Сейчас его везут в то же отделение милиции», — говорится в сообщении. О задержании участника протеста в Гродно также сообщил Telegram-канал Nexta.

По версии Telegram-канала Hrodna.life, задержания начались после того, как участники митинга начали расходиться. Сперва протестующих принялись задерживать люди в штатском, в результате чего началась потасовка. Затем в ситуацию вмешались сотрудники ОМОНа, которые применили слезоточивый газ.