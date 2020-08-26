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Протесты в Белоруссии ,  
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В Гродно ОМОН применил слезоточивый газ против протестующих

Протестующие пришли к зданию Октябрьского РОВД с целью поддержать задержанных сотрудников «Гродно Азота». Участников митинга сперва начали задерживать люди в штатском, а затем и омоновцы, которые применили слезоточивый газ
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В белорусском городе Гродно сотрудники ОМОНа применили слезоточивый газ в отношении участников акции протеста, которая проходила возле здания Октябрьского РОВД, сообщает телеканал «Белсат».

По его данным, силовики применили слезоточивый газ при разгоне протестующих. Как отмечает телеканал, в результате пострадал один человек, которого затащили в автозак.

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«Белсат» сообщает, что правоохранители задержали активиста Евгения Дудкина, который выступал у здания РОВД в поддержку задержанных сотрудников «Гродно Азота». «Евгения задержали по дороге домой в троллейбусе. Сейчас его везут в то же отделение милиции», — говорится в сообщении. О задержании участника протеста в Гродно также сообщил Telegram-канал Nexta.

По версии Telegram-канала Hrodna.life, задержания начались после того, как участники митинга начали расходиться. Сперва протестующих принялись задерживать люди в штатском, в результате чего началась потасовка. Затем в ситуацию вмешались сотрудники ОМОНа, которые применили слезоточивый газ.

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Митинг возле здания РОВД начался после того, как вечером 25 августа сотрудники правоохранительных органов задержали 28 работников предприятия «Гродно Азот». Позднее всех задержанных отпустили. «Из РОВД их отпусти, составлены протоколы, завтра будут судебные процессы», — заявил ТАСС председатель первичной организации Белорусского независимого профсоюза на ОАО «Гродно-Азот» Андрей Ханевич.

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Митинги на предприятии «Гродно Азота» начались одновременно с протестами, которые начались по всей Белоруссии по итогам президентских выборов. В митингах принимали участие порядка 1,5 тыс. работников, главным требованием которых была отставка действующего главы государства Александра Лукашенко.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, ОМОН, слезоточивый газ, протестующие
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