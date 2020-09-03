Лукашенко поменял местами мэра Минска и вице-премьера

Продолжающиеся в Минске акции протеста новый мэр столицы назвал «небольшими локальными выступлениями». По словам Владимира Кухарева, столица не должна останавливаться в развитии

Владимир Кухарев (Фото: пресс-служба комитета государственного контроля Республики Беларусь)

Новым председателем Минского горисполкома назначен Владимир Кухарев, до сих пор занимавший пост вице-премьера в правительстве Белоруссии. Соответствующее решение, как сообщает национальное информагентство БелТА, принял занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко.

Вице-премьером Кухарев был назначен в 2018 году, а до того на протяжении нескольких лет был связан с руководством Минском: в 2009–2012 годах он руководил администрацией Центрального района белорусской столицы, а в 2012–2016 годах был первым заместителем председателя Минского горисполкома.

Говоря о своих задачах на посту руководителя Минска, в котором продолжаются акции протеста, Кухарев заявил, что город не должен останавливаться в своем развитии.

«Мы видим, что подавляющее большинство граждан работают спокойно, не останавливаются заводы и предприятия <...> Эти небольшие локальные выступления говорят о том, что надо глубоко изучить ситуацию, чтобы системно подойти к вопросу и работать системно с гражданами, которые выступают с различными точками зрения. Надо все тщательно проанализировать, и дальше будем работать с тем, чтобы город оставался таким же спокойным, уютным и красивым », — заявил новый мэр (цитата по БелТА).