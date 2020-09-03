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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко поменял местами мэра Минска и вице-премьера

Продолжающиеся в Минске акции протеста новый мэр столицы назвал «небольшими локальными выступлениями». По словам Владимира Кухарева, столица не должна останавливаться в развитии
Владимир Кухарев
Владимир Кухарев (Фото: пресс-служба комитета государственного контроля Республики Беларусь)

Новым председателем Минского горисполкома назначен Владимир Кухарев, до сих пор занимавший пост вице-премьера в правительстве Белоруссии. Соответствующее решение, как сообщает национальное информагентство БелТА, принял занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко.

Вице-премьером Кухарев был назначен в 2018 году, а до того на протяжении нескольких лет был связан с руководством Минском: в 2009–2012 годах он руководил администрацией Центрального района белорусской столицы, а в 2012–2016 годах был первым заместителем председателя Минского горисполкома.

Говоря о своих задачах на посту руководителя Минска, в котором продолжаются акции протеста, Кухарев заявил, что город не должен останавливаться в своем развитии.

«Мы видим, что подавляющее большинство граждан работают спокойно, не останавливаются заводы и предприятия <...> Эти небольшие локальные выступления говорят о том, что надо глубоко изучить ситуацию, чтобы системно подойти к вопросу и работать системно с гражданами, которые выступают с различными точками зрения. Надо все тщательно проанализировать, и дальше будем работать с тем, чтобы город оставался таким же спокойным, уютным и красивым », — заявил новый мэр (цитата по БелТА).

Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии
Политика
Валерий Вакульчик

До сих пор занимавший пост мэра Минска Анатолий Сивак по решению Лукашенко назначен вице-премьером в правительство, уточняет БелТА.

В августе 2020 года Минск стал центром массовых протестов, которые начались в Белоруссии после того, как было объявлено, что на прошедших 9 августа выборах президента страны одержал победу Лукашенко, за которого, по официальным данным, было отдано более 80% голосов. Сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство пришедших на участки проголосовали за соперницу действующего президента Светлану Тихановскую.
 

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В первые дни протесты жестко подавлялись силовиками. По информации Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека при столкновениях погибли, несколько десятков оппозиция считает пропавшими без вести. Затем акции протеста стали привлекать десятки и даже сотни тысяч людей, а действия силовиков стали не столь жесткими.

«Марш мира и независимости» в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее сегодня Лукашенко сменил главу КГБ Белоруссии, назначив на этот пост главу Комитета государственного контроля (КГК) Ивана Тертеля. При этом покинувший КГБ Валерий Вакульчик занял пост госсекретаря Совета безопасности.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
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